CNN Top Story - 27 de fevereiro de 2026
Hoje às 09:10
Com José Carlos Araújo.
03:31
Seis em cada 10 portugueses têm falta de dentes. Ainda assim: metade dos cheques-dentista ficou por utilizar
Há 26 min
06:17
Passos nega estar de volta à política ativa
Há 42 min
11:34
opinião
Jorge Saramago
"Esta guerra significa a incapacidade que o Paquistão tem tido de resolver um problema interno"
Há 1h e 36min
02:32
Caso Epstein "está a tornar-se um caso político quando devia ser um caso de Justiça"
Há 1h e 36min
04:53
Caso Epstein: "A questão de chamar Hillary Clinton parece realmente politizada"
Há 1h e 36min
54:36
CNN Mais Futebol - Mourinho quebra silêncio no domingo
Há 2h e 22min
03:45
opinião
Rui Santos
Não foi o Real Madrid que eliminou o Benfica, diz Rui Santos: "Foi o árbitro francês no Estádio da Luz"
Ontem às 12:33
02:00
Polícia divulga as imagens de um aparatoso acidente que envolveu uma das maiores figuras da WWE
Ontem às 23:46
09:04
Se pratica jejum intermitente, atenção às explicações desta nutricionista
25 fev, 13:59
00:46
As primeiras imagens da grande operação militar do Afeganistão contra o Paquistão
Ontem às 20:20
01:05
opinião
Luís Vilar
"No comportamento, o Benfica não é europeu, é distrital. O Sporting de Lisboa é mas é o Benfica de Lisboa
Ontem às 20:59
04:36
Há carros que vão ter “uma reprovação do tipo 2 ou tipo 3, grave ou muito grave”, na próxima inspeção
Há 2h e 36min
04:43
opinião
Sérgio Sousa Pinto
Sérgio Sousa Pinto traça a diferença entre Passos Coelho e Ventura
25 fev, 23:26
25:05
"Não sou filiada, nunca me filiei e não conto filiar-me": a entrevista de Cristina Ferreira a Ana Abrunhosa - na íntegra
Ontem às 13:22
15:26
opinião
Agostinho Costa
"Qualquer que seja a pedra que Trump mexa tem um xeque-mate a seguir - porque as opções são todas más"
25 fev, 15:55
04:50
Qual o valor máximo que podemos pagar com dinheiro? Saiba aqui
25 fev, 09:11
24:53
opinião
Miguel Sousa Tavares
"O homem que teve nas mãos uma oportunidade histórica de fazer reformas, não fez nada. Não sei que autoridade tem para o exigir"
Ontem às 23:47
04:09
É português, chamam-lhe "Tuga" e combate pela Ucrânia há quatro anos: "Não ponho um prazo, é até o objetivo estar cumprido"
24 fev, 15:26