TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
CNN ALERTA
Incêndio em camião que transportava cerveja obriga a cortar parte da A1
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Irão
Ucrânia
PODCAST
Fúria Épica
TRUMP
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
CNN Top Story - 24 de março de 2026
Há 2h e 25min
Com José Carlos Araújo.
Videos
06:28
opinião
Francisco Pereira Coutinho
Há duas personalidades com quem os EUA poderão estar a negociar o conflito no Irão - uma delas, o próprio Trump "já admitiu que não manda nada"
Há 14 min
01:19
Rússia lança ataque em larga escala contra a Ucrânia e destrói seis edifícios em Zaporizhzhia
Há 34 min
00:38
Pedro Gonçalves e João Neves em trabalho de recuperação
Há 46 min
05:49
"Historicamente, o ambiente de guerra serve para justificar subidas de preços. Há algum aproveitamento"
Há 47 min
04:00
Estamos a assistir "a uma situação completamente anómala": assim está Abu Dhabi um dia depois do anúncio de negociações
Há 47 min
06:11
opinião
Ricardo Monteiro
Anúncio de Trump sobre as negociações com o Irão "serviu para ganhar tempo" até ao próximo passo
Há 1h e 26min
Mais Videos
Mais Vistos
01:07
Avião destruído: as imagens do grande aparato após colisão mortal em aeroporto de Nova Iorque
Ontem às 08:09
00:43
"Fiz asneira". "Não, fizeste o melhor que podias": as comunicações entre torre e avião antes de acidente mortal em Nova Iorque
Ontem às 08:20
05:15
opinião
José Correia Guedes
"Poderia ter sido muito pior": há uma razão que explica "porque só duas pessoas morreram" na colisão que envolveu um avião em Nova Iorque
Ontem às 08:47
15:57
opinião
Agostinho Costa
F-35 atingido e mísseis do Irão para lá do Iron Dome “é péssimo para o negócio”: “Isto é uma competição entre dois mundos”
22 mar, 22:46
00:08
O momento do choque fatal entre um avião e um camião num aeroporto de Nova Iorque
Há 3h e 54min
01:02
Pela primeira vez, a Estação Espacial Internacional captou um bombardeamento a Kiev
Ontem às 22:13
12:23
opinião
Agostinho Costa
"Estamos no limiar de um Armagedão, as duas partes subiram até onde puderam"
Ontem às 20:04
09:18
opinião
Agostinho Costa
"Esta é a altura de negociar. Ataques iranianos sobre Israel estão a ser bastante eficazes, o que quer dizer que o sistema de interceção estará no limite"
Ontem às 09:57
02:24
opinião
Margarida Davim
Espanha anunciou medidas que "deixam o Governo português bastante pressionado"
Ontem às 11:46
04:54
Há uma explicação para o Irão ter acusado Trump de "recuar por medo"
Ontem às 13:33
03:14
opinião
Arnaut Moreira
Trump fez uma jogada "extraordinariamente interessante" e conseguiu "cinco ou seis coisas com uma curta frase"
Ontem às 23:18
07:59
CNN Portugal presencia interceção de mísseis iranianos em Abu Dhabi
Ontem às 13:08