CNN Top Story - 24 de fevereiro de 2026

Há 3h e 49min

Com José Carlos Araújo.

03:52

"Não podemos fugir se acontecer alguma coisa": vários turistas retidos no México após escalada de violência

Há 5 min
01:51

"Temos de estar prontos para sair se algo acontecer": depois do mau tempo, cheias preocupam residentes no Havai

Há 6 min
01:02

Ciclone-bomba: esta jornalista da CNN teve de se agarrar a um poste para não ser levada pelo vento

Há 14 min
02:54
opinião
Manuel Serrano

"A narrativa russa é falsa. As sanções estão a ter impacto e podiam ter muito mais"

Há 16 min
03:15

Reino Unido anuncia maior pacote de sanções em quatro anos contra a Rússia

Há 16 min
03:46

Macron promete apoio "pelo tempo que for necessário" à Ucrânia

Há 17 min
07:37
opinião
Rafael Martins

"Kiev está a entregar a Moscovo o estado de espírito que os ucranianos têm vivido nos últimos anos"

Ontem às 10:23
05:38

Este é o estado do ex-buraco na A1, que "fazia sentido ser reaberta de forma provisória" naquele troço

Ontem às 11:44
00:58

México em chamas: as imagens do caos depois de uma operação militar que matou o traficante mais procurado do país

22 fev, 21:56
17:02
opinião
Agostinho Costa

Orbán "entende todo este quadro como uma ingerência da UE" e "uma forma de pressão para que perca as eleições"

Ontem às 15:51
01:56

«Decisão da UEFA sobre Prestianni é a melhor coisa que podia acontecer ao Benfica»

Ontem às 15:32
02:12
opinião
Rui Santos

"Se o Vinicius, o Mbappé e o Real Madrid tinham tanta convicção da gravidade da situação, porque não se retiraram" do relvado da Luz?

Ontem às 20:32
01:30

Concluída a intervenção provisória no dique que fez colapsar a A1

Ontem às 14:41
00:45

Colunas de fumo em toda a parte: cidade mexicana arde após operação militar sem precedentes

22 fev, 21:58
20:54

Novo embaixador dos EUA quer Portugal a investir em caças F-35

Ontem às 12:09
07:20
opinião
Rui Santos

No Benfica e no FC Porto há dois jogadores que "vão dar que falar". Depois há um renascimento na Luz e um "Genyo" da lâmpada em Alvalade

Ontem às 22:22
04:05
opinião
Agostinho Costa

Ataque da Rússia a Kiev "está em linha com o 'modus operandi' russo: procurar eliminar as estruturas energéticas do país"

22 fev, 23:04
03:27

Colisão entre ambulância e ligeiro em Faro provoca a morte de mulher de 96 anos

Ontem às 12:11