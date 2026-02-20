TV
COMBUSTÍVEIS
Explosão em Cascais faz sete feridos. Dois estão em estado grave
ÚLTIMAS
VÍDEOS
PRESIDENCIAIS
veja todos os resultados
MAU TEMPO
reportagens
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
Médio Oriente
CNN TRAVEL
CNN Top Story - 20 de fevereiro de 2026
Hoje às 09:10
Com José Carlos Araújo.
Videos
02:02
Rui Borges: «Concordo com o FC Porto, em imagens de tablets e televisões está à frente de todos»
Há 11 min
06:04
O que aconteceu em Alvalade "está relacionado com o poder que o futebol e os clubes têm"
Há 12 min
02:15
Explosões, tiros e centenas de tropas: como a NATO para uma guerra no meio da neve
Há 13 min
05:49
opinião
Diana Soller
E depois de André, o que se segue? "Há um longo caminho até alguém ser acusado de pedofilia"
Há 16 min
01:33
«Se ganhar 1-0 até ao fim não me chateio e se marcar aos 90 ou aos 90+3 não há problema»
Há 21 min
10:11
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
O exemplo de um ex-príncipe: "Continua a haver intocáveis" mas "alguns começaram a ser tocados"
Há 22 min
Mais Videos
Mais Vistos
02:41
Remoção de duas paredes mestras na origem de desabamento de prédio em Lisboa
18 fev, 11:37
04:56
Imagens de drone mostram local onde foi encontrado carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho
18 fev, 11:13
03:03
Carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho filmado em direção a arrozal que estava alagado
17 fev, 22:58
03:01
Proteção Civil pede "maior cuidado" em zonas afetadas pela tempestade após dois sismos de 4,1
Ontem às 13:28
02:16
Mais bicicletas nas ruas, menos comida nas bancas: o impacto da crise do petróleo em Cuba
18 fev, 15:37
02:40
Terrenos do futuro aeroporto de Lisboa totalmente alagados após as tempestades
Ontem às 20:45
01:55
Intensidade do sismo sentido em Lisboa "pode ser suficiente para as infraestruturas fragilizadas ruírem"
Ontem às 13:57
15:24
opinião
Rogério Alves
"Neste momento, Prestianni tem dois problemas": Rogério Alves
18 fev, 23:58
02:40
Afetado pelo mau tempo, antigo empresário da Marinha Grande dorme na carrinha onde vende melão
18 fev, 14:49
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
02:10
"Este sismo é um lembrete daquilo que pode estar para vir"
Ontem às 15:43
01:22
Cada vez mais assaltantes exploram as fragilidades do sistema keyless dos carros
Ontem às 23:31