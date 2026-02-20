CNN Top Story - 20 de fevereiro de 2026

Hoje às 09:10

Com José Carlos Araújo.

02:02

Rui Borges: «Concordo com o FC Porto, em imagens de tablets e televisões está à frente de todos»

Há 11 min
06:04

O que aconteceu em Alvalade "está relacionado com o poder que o futebol e os clubes têm"

Há 12 min
02:15

Explosões, tiros e centenas de tropas: como a NATO para uma guerra no meio da neve

Há 13 min
05:49
opinião
Diana Soller

E depois de André, o que se segue? "Há um longo caminho até alguém ser acusado de pedofilia"

Há 16 min
01:33

«Se ganhar 1-0 até ao fim não me chateio e se marcar aos 90 ou aos 90+3 não há problema»

Há 21 min
10:11
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

O exemplo de um ex-príncipe: "Continua a haver intocáveis" mas "alguns começaram a ser tocados"

Há 22 min
02:41

Remoção de duas paredes mestras na origem de desabamento de prédio em Lisboa

18 fev, 11:37
04:56

Imagens de drone mostram local onde foi encontrado carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho

18 fev, 11:13
03:03

Carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho filmado em direção a arrozal que estava alagado

17 fev, 22:58
03:01

Proteção Civil pede "maior cuidado" em zonas afetadas pela tempestade após dois sismos de 4,1

Ontem às 13:28
02:16

Mais bicicletas nas ruas, menos comida nas bancas: o impacto da crise do petróleo em Cuba

18 fev, 15:37
02:40

Terrenos do futuro aeroporto de Lisboa totalmente alagados após as tempestades

Ontem às 20:45
01:55

Intensidade do sismo sentido em Lisboa "pode ser suficiente para as infraestruturas fragilizadas ruírem"

Ontem às 13:57
15:24
opinião
Rogério Alves

"Neste momento, Prestianni tem dois problemas": Rogério Alves

18 fev, 23:58
02:40

Afetado pelo mau tempo, antigo empresário da Marinha Grande dorme na carrinha onde vende melão

18 fev, 14:49
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
02:10

"Este sismo é um lembrete daquilo que pode estar para vir"

Ontem às 15:43
01:22

Cada vez mais assaltantes exploram as fragilidades do sistema keyless dos carros

Ontem às 23:31