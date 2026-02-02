CNN Top Story - 2 de fevereiro de 2026

Hoje às 09:10

Com José Carlos Araújo.

02:33

Visita de Nuno Melo a Leiria revolta moradores: população acusa Exército de só "posar para a fotografia"

Há 17 min
02:34

Cheias deixam aldeia de Reguengo do Alviela completamente isolada

Há 1h e 20min
03:42
opinião
Comandante Luís Martins

"Vivemos num país cheio de burocracias. As críticas das populações são duras, mas realmente demoramos muito tempo na reação"

Há 1h e 20min
04:42

"Medidas anunciadas pelo Governo não nos vão trazer nada de bom. Tenho 60 anos, não me vou estar a endividar"

Há 1h e 52min
04:46
opinião
Comandante Paulo Santos

"As pessoas devem, o mais rapidamente possível, ir junto das suas autarquias e informar sobre o que ficou destruído, para poderem ser ressarcidas"

Há 1h e 52min
04:31

"Estamos completamente paralisados. Não temos água nem eletricidade". Em Leiria, as empresas contabilizam os estragos na região

Há 2h e 28min
08:24

Coimbra começa a preparar possível evacuação: barragem da Aguieira está "completamente cheia"

31 jan, 11:25
04:50

Mora no Norte e Centro? Atenção das 00:00 às 3:00. Mora no Sul? Então é das 03:00 às 06:00

Ontem às 21:48
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
05:17

Foi neste estado que ficaram cinco prédios depois da queda de uma grua com cerca de 45 metros na Figueira da Foz

Hoje às 08:57
02:53

Porto em alerta com previsão de chuva intensa e risco de cheias no Douro

Ontem às 18:50
01:38

Seguro em tendência de descida e aumento do voto branco e nulo: Tracking poll, dia 6

Ontem às 21:27
47:42

A entrevista a André Ventura na íntegra

30 jan, 22:50
03:05

"As pessoas terão de ter cuidado": estas são as orientações que deve seguir nas próximas horas

Ontem às 13:03
09:36

"Não tenho dinheiro para estar a recuperar isto, senhor!". Relatos de desespero e resiliência após a tempestade

31 jan, 22:19
04:22

"Chegámos aqui e vimos um cenário de guerra". Produção de caracóis com 10 anos destruída em Pombal

31 jan, 19:31
05:20

"Eu já não sei a quem pedir ajuda. Eu e o meu marido não temos forças"

Ontem às 11:20
25:28
opinião
Paulo Portas

Portas: “Haja ventos e tempestades não deixem de ir votar. A abstenção grande só favorece os extremos”

Ontem às 22:35