ÚLTIMAS
CNN Top Story - 2 de fevereiro de 2026
Hoje às 09:10
Com José Carlos Araújo.
02:33
Visita de Nuno Melo a Leiria revolta moradores: população acusa Exército de só "posar para a fotografia"
Há 17 min
02:34
Cheias deixam aldeia de Reguengo do Alviela completamente isolada
Há 1h e 20min
03:42
Comandante Luís Martins
"Vivemos num país cheio de burocracias. As críticas das populações são duras, mas realmente demoramos muito tempo na reação"
Há 1h e 20min
04:42
"Medidas anunciadas pelo Governo não nos vão trazer nada de bom. Tenho 60 anos, não me vou estar a endividar"
Há 1h e 52min
04:46
Comandante Paulo Santos
"As pessoas devem, o mais rapidamente possível, ir junto das suas autarquias e informar sobre o que ficou destruído, para poderem ser ressarcidas"
Há 1h e 52min
04:31
"Estamos completamente paralisados. Não temos água nem eletricidade". Em Leiria, as empresas contabilizam os estragos na região
Há 2h e 28min
08:24
Coimbra começa a preparar possível evacuação: barragem da Aguieira está "completamente cheia"
31 jan, 11:25
04:50
Mora no Norte e Centro? Atenção das 00:00 às 3:00. Mora no Sul? Então é das 03:00 às 06:00
Ontem às 21:48
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
05:17
Foi neste estado que ficaram cinco prédios depois da queda de uma grua com cerca de 45 metros na Figueira da Foz
Hoje às 08:57
02:53
Porto em alerta com previsão de chuva intensa e risco de cheias no Douro
Ontem às 18:50
01:38
Seguro em tendência de descida e aumento do voto branco e nulo: Tracking poll, dia 6
Ontem às 21:27
47:42
A entrevista a André Ventura na íntegra
30 jan, 22:50
03:05
"As pessoas terão de ter cuidado": estas são as orientações que deve seguir nas próximas horas
Ontem às 13:03
09:36
"Não tenho dinheiro para estar a recuperar isto, senhor!". Relatos de desespero e resiliência após a tempestade
31 jan, 22:19
04:22
"Chegámos aqui e vimos um cenário de guerra". Produção de caracóis com 10 anos destruída em Pombal
31 jan, 19:31
05:20
"Eu já não sei a quem pedir ajuda. Eu e o meu marido não temos forças"
Ontem às 11:20
25:28
Paulo Portas
Portas: “Haja ventos e tempestades não deixem de ir votar. A abstenção grande só favorece os extremos”
Ontem às 22:35