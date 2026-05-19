Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM
TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Irão
Ucrânia
FC PORTO
PODCAST
Fúria Épica
TRUMP
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
CNN Top Story - 19 de maio de 2026
Hoje às 09:10
Com José Carlos Araújo.
Videos
01:39
O momento em que Roberto Martínez anuncia a lista dos 27 jogadores chamados para o Mundial 2026
Há 7 min
01:12
Os convocados de Portugal para o Mundial 2026
Há 29 min
06:09
opinião
Filipe Santos Costa
Receber Trump e Putin na mesma semana é "a demonstração de que Pequim está a emergir como o centro da diplomacia mundial"
Há 1h e 5min
05:48
opinião
Daniela Melo
"Reversão súbita demonstra as tensões internas dentro da administração Trump"
Há 1h e 6min
02:21
As imagens em direto de um intenso combate entre forças ucranianas e drones russos
Há 1h e 17min
05:44
opinião
Francisco Pereira Coutinho
Putin "precisa muito da China" e arrisca-se a sair de Pequim como Trump
Há 1h e 28min
Mais Videos
Mais Vistos
29:55
opinião
Agostinho Costa
"Quando um presidente ocupa o seu tempo a fazer isto, que é próprio de um adolescente, estamos conversados"
Ontem às 15:23
00:49
O momento em que dois aviões da Marinha dos EUA colidem em pleno espetáculo aéreo
Ontem às 08:31
10:34
opinião
Agostinho Costa
"Proposta iraniana de entregar urânio enriquecido à Rússia pode ser uma saída para os EUA"
Ontem às 23:26
00:48
Tumultos à porta da loja da Swatch em Milão
17 mai, 12:49
03:37
opinião
Agostinho Costa
Agostinho Costa diz que Trump "já quer muito menos do Irão do que queria inicialmente, que era a rendição incondicional"
17 mai, 20:16
06:34
Putin "voltou atrás com a sua palavra" e fez a "desfeita" a Trump ao dizer que "o vai afastar das negociações"
11 mai, 11:27
25:34
“Trump não trouxe nada de volta”: Paulo Portas diz que Xi Jinping marcou o encontro com Taiwan
17 mai, 22:00
01:21
opinião
Rui Santos
"Benfica estava disposto a pagar 7 milhões (14 milhões de euros brutos) de salário a Mourinho no último ano de contrato"
Ontem às 21:27
09:24
opinião
Rui Santos
"Fica para a história: Rui Costa escolheu a pior altura da sua presidência para dizer que não cedia no 'timing' da renovação"
Ontem às 21:51
07:59
Surto de Ébola é "sério e preocupante": vírus é "extremamente infeccioso" e não há vacina para a estirpe
Ontem às 23:26
37:42
O estado da economia, a saída do Banco de Portugal e a reforma aos 59 anos: a entrevista na íntegra a Mário Centeno
Ontem às 23:25
09:25
opinião
Rui Santos
"Não somos parvos: parabéns, Jorge Mendes, conseguiu gerir o processo a envolver Rui Costa, Mourinho e Florentino como quis"
Ontem às 21:53