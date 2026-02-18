TV
CNN Top Story - 18 de fevereiro de 2026
Hoje às 09:10
Com José Carlos Araújo.
Videos
04:32
opinião
Comandante Luís Martins
"Quando existem cheias repentinas, isto pode acontecer": uma lição sobre o caso do casal desaparecido
Há 4 min
07:39
opinião
Francisco Pereira Coutinho
"Pontos de tensão, de bloqueio, para um cessar-fogo ou armistício continuam todos em cima da mesa"
Há 5 min
08:50
opinião
Jorge Mendes
"É uma operação complexa". Como vai ser retirado o carro do casal desaparecido?
Há 1h e 19min
03:02
Ameaça de bomba obriga a evacuar sede da França Insubmissa
Há 1h e 31min
02:36
Em Ereira, depois da água baixar, é altura de calcular estragos
Há 1h e 31min
07:22
opinião
Manuel Serrano
Uma certeza sobre o caso Epstein: "Isto é tudo menos um exercício de justiça"
Há 1h e 32min
Mais Videos
Mais Vistos
03:03
Carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho filmado em direção a arrozal que estava alagado
Ontem às 22:58
08:36
opinião
José Correia Guedes
"Há três hipóteses": o caso do avião da TAP que "violou altitude de segurança"
16 fev, 21:15
02:20
Seis dias depois, está assim o buraco na A1
Ontem às 10:42
04:51
Populares deram alerta para carro desaparecido: "Vi uma coisa verde e pareceu-me a parte de cima"
Há 3h e 55min
02:58
"Uma nuvem de pó muito grande". Novo deslizamento de terras na Costa de Caparica: três casas soterradas
Ontem às 14:15
04:56
Imagens de drone mostram local onde foi encontrado carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho
Há 2h e 35min
09:27
opinião
Agostinho Costa
"Temos uma oportunidade para acabar a guerra"
Ontem às 10:39
01:38
Assustado com a tecnologia? Esta demonstração de Kung Fu pode dar-lhe razão
Ontem às 12:58
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
05:34
Este "avô que assa frangos deliciosos" em Lisboa é um fenómeno em app chinesa com 300 milhões de utilizadores — e agora vêm ter à porta dele
Ontem às 21:00
01:13
Árbitro interrompe o jogo após queixas de Vini de racismo e a confusão instala-se
Ontem às 21:18
05:13
“Anular aquele golo ao Famalicão não faz sentido”: Rui Santos explica porquê
16 fev, 21:41