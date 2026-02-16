TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Ao vivo
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
PRESIDENCIAIS
veja todos os resultados
MAU TEMPO
reportagens
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
Médio Oriente
CNN TRAVEL
CNN Top Story - 16 de fevereiro de 2026
Há 3h e 43min
Com José Carlos Araújo.
Videos
05:22
Tempestades: como funcionam os seguros?
Há 54 min
08:26
opinião
Miguel Baumgartner
"Estes são os parceiros europeus que interessa manter" a Trump
Há 55 min
04:36
"Não gostava de acabar assim". Este cabeleireiro em Alcácer do Sal ficou assim, completamente destruído
Há 55 min
02:58
VÍDEO: Mourinho volta a contar com Dedic e Aursnes na véspera do Real Madrid
Há 1h e 25min
06:28
opinião
Comandante Paulo Santos
"Temos tido dezenas de derrocadas de edifícios": os perigos pós-chuva
Há 1h e 30min
03:05
opinião
Jorge Mendes
Depois do mau tempo, é altura de fazer um "levantamento exaustivo" de riscos e danos
Há 2h e 3min
Mais Videos
Mais Vistos
07:22
Depois das tempestades, o sol: a partir de quinta-feira "todo o território nacional terá temperaturas verdadeiramente primaveris"
Ontem às 10:58
00:08
Forças Armadas resgatam raposa da água em Ereira
13 fev, 19:20
03:34
A Força Aérea filmou de cima esta parte de Portugal - veja e encontre você um adjetivo apropriado
13 fev, 08:44
05:32
"Este saco pode salvar vidas. Leva contigo, todos os dias": Cruz Vermelha lança kit de emergência para o mau tempo mas não só
13 fev, 15:26
04:44
opinião
Agostinho Costa
Agostinho Costa questiona Kaja Kallas: "Se não é uma superpotência, porque é que a UE não entra pela Rússia adentro?"
Ontem às 21:49
04:16
"Não aparecer o carro, já por si, é um pouco estranho". GNR alargou o perímetro das buscas e usa drones para encontrar casal desaparecido em Montemor-o-Velho
Ontem às 13:40
07:33
Casal saiu para consulta em Coimbra e nunca mais voltou. Cinco dias depois "é um mistério que aqui paira"
Ontem às 10:38
06:29
A viatura anfíbia dos Fuzileiros que evita o isolamento de Ereira
Há 2h e 4min
00:30
Um homem puxa uma corda e depois há uma explosão: Rússia mostra imagens da linha da frente
13 fev, 08:14
09:35
"Se a barragem da Aguieira não conseguir armazenar mais água, voltamos à situação de há 40 anos"
13 fev, 14:33
04:43
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
"Ninguém reconhece Ursula von der Leyen, está um falcão como eu nunca vi"
14 fev, 19:54
03:19
"Maga Face": a tendência estética que está a virar moda no círculo próximo de Trump
14 fev, 21:33