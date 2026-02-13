CNN Top Story - 13 de fevereiro de 2026

Há 3h e 14min

Com José Carlos Araújo.

02:24

É aqui que tudo se decide para Coimbra e as "expectativas são positivas"

Há 3 min
02:42

Com receio de uma cheia que pode ser centenária, Coimbra está assim

Há 8 min
02:59
opinião
António Costa

"Arrisco dizer que Portugal necessariamente voltará aos défices e provavelmente ao aumento da dívida pública"

Há 20 min
04:05
opinião
Anabela Neves

PRR português "parece-me um anúncio demasiado ambicioso": "Vamos ver se temos Governo para o executar"

Há 20 min
06:04

"As populações agora não podem alegar desconhecimento" dos riscos de cheias: "Estamos num momento de socorro"

Há 43 min
08:30

"Os danos que vemos agora [nos diques] são irreversíveis e o que se está a fazer é paliativo. Nada de médio prazo poderá ser feito neste momento"

Há 1h e 14min
02:41

Ruiu: as imagens de drone que permitem perceber o que aconteceu na A1 em Coimbra

Ontem às 08:20
06:32

"Construção mal feita: o apoio da ponte [que ruiu na A1] nunca devia ser feito na zona do dique"

Ontem às 12:36
04:49

"Rotura da A1 surpreende-me muito. Custa-me a compreender como a principal autoestrada do país apresenta uma rotura deste tipo"

Ontem às 00:09
06:17

As imagens do colapso de dique no rio Mondego perto de Coimbra

11 fev, 19:08
08:55

Se mora na Grande Lisboa, península de Setúbal e Oeste: atenção a estes avisos da Proteção Civil

Ontem às 14:12
03:34

Água por todo o lado: Força Aérea mostra o verdadeiro impacto do mau tempo em Coimbra

Há 3h e 40min
06:43

"Tu, vergonha, és capaz das coisas mais inadmissíveis". A mensagem de Rui Santos após o Clássico entre FC Porto e Sporting

11 fev, 09:23
13:03

Miguel Sousa Tavares tem uma "excelente pergunta" para André Ventura: 5.ª Coluna na íntegra

Ontem às 22:30
08:29

"Estamos perante um novo branqueamento de capital": as novas suspeitas sobre José Sócrates

Ontem às 22:29
02:37

Desde 1880 que não havia aqui uma derrocada. Só esta semana a Cerca de Santo Agostinho ruiu duas vezes

Ontem às 09:39
00:28

Derrocada condiciona trânsito na A5 no sentido Lisboa-Cascais

11 fev, 17:31
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28