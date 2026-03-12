CNN Top Story - 12 de março de 2026

Há 2h e 26min

Com José Carlos Araújo.

07:18
opinião
José Tomaz Castello Branco

Declarações de Trump sugerem que "os EUA se preparam para sair" do Irão, mas "isso não significa que esteja a ganhar a guerra"

Há 3 min
00:52

Trump diz que EUA "ganharam" a guerra: "Nós últimos 11 dias, as nossas Forças Armadas praticamente destruíram o Irão"

Há 21 min
00:49

As imagens de um grande incêndio num depósito de petróleo do Bahrein

Há 48 min
06:50

"Sempre que existem choques em áreas energeticamente estratégicas, a inflação aumenta" e a subida das taxas de juro é "uma inevitabilidade"

Há 50 min
00:41

Ficou assim um dos petroleiros atingidos por um ataque iraniano no Golfo Pérsico

Há 50 min
06:49

Libertação de reservas de petróleo "é uma solução de curto prazo": "Se o conflito se prolongar durante meses, não resolve nada"

Há 1h e 6min
07:17

"Entre 70 a 100 euros por adulto e 30 euros por criança": guarde este dinheiro em "notas pequenas e moedas" em casa

Ontem às 08:47
14:35
opinião
Agostinho Costa

"Esta é talvez a primeira guerra que está a ser conduzida em função dos mercados", com o "epicentro" no Estreito de Ormuz

Ontem às 12:19
01:45

Este restaurante servia comida estragada e os trabalhadores ficavam em quartos improvisados

Ontem às 14:02
10:42
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa considera que Macron deve parar com os "adjetivos criativos"

10 mar, 23:15
11:17
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa considera que "Macron é especialista em jogar com as esperanças dos outros"

Ontem às 23:13
38:33

À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento

7 mar, 19:25
01:32

"Temos de ir. Vamos, vamos, vamos": repórter da CNN no Irão surpreendido com jatos a sobrevoar a cidade

Ontem às 13:07
01:20

As imagens brutais de um petroleiro em chamas após ataque no Golfo Pérsico

Há 1h e 34min
00:17

O momento em que um arranha-céus do Dubai fica em chamas após ser atingido por um drone

Há 1h e 35min
01:45
opinião
Francisco Pereira Coutinho

"A estratégia do Irão não era assim tão suicida como pensávamos"

Ontem às 17:48
00:44

Buraco no prédio: ficou assim um edifício após ser atingido por um drone no Dubai

Há 1h e 36min
06:35

Trump acaba de sofrer a sua "primeira grande derrota histórica"

21 fev, 13:10