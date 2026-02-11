TV
CNN Top Story - 11 de fevereiro de 2026
Hoje às 09:10
Com José Carlos Araújo.
05:46
“Não estamos preparados. O Governo não esteve à altura”
Há 8 min
03:04
Impressionante: como o alcatrão está a ceder à terra ensopada
Há 8 min
03:20
Este é o Rodrigo, 9 anos, emocionou o país com um telefonema para o 112: falámos com ele, que agora tem uma medalha
Há 55 min
03:12
Proteção Civil pede às pessoas que cumpram quatro indicações devido "a dois fenómenos que podem colocar em risco a população"
Há 1h e 21min
06:34
“Temos de retirar a população destes locais, esperar que aconteça o melhor mas preparando-nos para o pior”
Há 1h e 28min
04:29
Nova derrocada em Almada: "Terras completamente permeáveis e ensopadas pela água"
Há 2h e 8min
01:37
Que zonas do país vão ser mais afetadas pelo rio atmosférico?
Ontem às 15:58
05:43
"A água vai começar a minar as estradas e a parte de baixo das habitações, provocando derrocadas"
Ontem às 08:57
02:39
opinião
Maniche
Penálti a favor do Sporting: "Se estas leis não mudarem, os jogadores podem jogar sem braços"
9 fev, 23:07
06:43
"Tu, vergonha, és capaz das coisas mais inadmissíveis". A mensagem de Rui Santos após o Clássico entre FC Porto e Sporting
Hoje às 09:23
01:03
O que é um rio atmosférico, o fenómeno que traz mais chuva a Portugal
Ontem às 08:41
03:40
"Nunca vi isto com tanta água": inundação no quartel dos bombeiros de Santa Comba Dão
Ontem às 12:02
02:41
Esta pedra mostra como a água se pode tornar um grande problema em Montemor-o-Velho
Hoje às 08:55
18:09
opinião
Rui Santos
"Foi o clássico da vergonha, e a Liga e a FPF permanecem em silêncio. O costume"
Ontem às 21:44
04:29
Derrocada no centro de Coimbra: mercado municipal fechado
Há 3h e 12min
04:35
O anticiclone dos Açores vai "empurrar" a chuva para fora de Portugal - mas só na "segunda quinzena" do mês
Ontem às 12:12
06:03
"Estamos a atingir limites e, como tal, não queremos perder ninguém": Proteção Civil explica retirada de 3.000 pessoas em Coimbra
Hoje às 00:04
01:04
Polígrafo: Epstein e Zelensky eram amigos e há uma foto de ambos abraçados?
9 fev, 21:30