CNN Top Story - 11 de fevereiro de 2026

Hoje às 09:10

Com José Carlos Araújo.

05:46

“Não estamos preparados. O Governo não esteve à altura”

Há 8 min
03:04

Impressionante: como o alcatrão está a ceder à terra ensopada

Há 8 min
03:20

Este é o Rodrigo, 9 anos, emocionou o país com um telefonema para o 112: falámos com ele, que agora tem uma medalha

Há 55 min
03:12

Proteção Civil pede às pessoas que cumpram quatro indicações devido "a dois fenómenos que podem colocar em risco a população"

Há 1h e 21min
06:34

“Temos de retirar a população destes locais, esperar que aconteça o melhor mas preparando-nos para o pior”

Há 1h e 28min
04:29

Nova derrocada em Almada: "Terras completamente permeáveis e ensopadas pela água"

Há 2h e 8min
01:37

Que zonas do país vão ser mais afetadas pelo rio atmosférico?

Ontem às 15:58
05:43

"A água vai começar a minar as estradas e a parte de baixo das habitações, provocando derrocadas"

Ontem às 08:57
02:39
opinião
Maniche

Penálti a favor do Sporting: "Se estas leis não mudarem, os jogadores podem jogar sem braços"

9 fev, 23:07
06:43

"Tu, vergonha, és capaz das coisas mais inadmissíveis". A mensagem de Rui Santos após o Clássico entre FC Porto e Sporting

Hoje às 09:23
01:03

O que é um rio atmosférico, o fenómeno que traz mais chuva a Portugal

Ontem às 08:41
03:40

"Nunca vi isto com tanta água": inundação no quartel dos bombeiros de Santa Comba Dão

Ontem às 12:02
02:41

Esta pedra mostra como a água se pode tornar um grande problema em Montemor-o-Velho

Hoje às 08:55
18:09
opinião
Rui Santos

"Foi o clássico da vergonha, e a Liga e a FPF permanecem em silêncio. O costume"

Ontem às 21:44
04:29

Derrocada no centro de Coimbra: mercado municipal fechado

Há 3h e 12min
04:35

O anticiclone dos Açores vai "empurrar" a chuva para fora de Portugal - mas só na "segunda quinzena" do mês

Ontem às 12:12
06:03

"Estamos a atingir limites e, como tal, não queremos perder ninguém": Proteção Civil explica retirada de 3.000 pessoas em Coimbra

Hoje às 00:04
01:04

Polígrafo: Epstein e Zelensky eram amigos e há uma foto de ambos abraçados?

9 fev, 21:30