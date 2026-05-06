CNN Summit | "Qual é o incentivo que o Estado está a dar nas carreiras médicas? É dizer assim: bora ser todos cirurgiões e tirar sinalinhos"

Há 1h e 19min

Isabel Vaz, CEO Grupo Luz Saúde, deixa vários alertas para o futuro da saúde e das carreiras dos médicos em Portugal, lembrando que "o nosso país é um dos mais envelhecidos da Europa, está com uma carga de doença crónica absolutamente brutal, e não é só nos velhos, e isto implica uma alteração completa da forma como vamos prestar cuidados de saúde".