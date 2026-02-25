CNN Summit - Portugal Tour: Moedas diz que taxa turística não vai resolver crise da habitação em Lisboa, Pedro Duarte anuncia transportes gratuitos no Porto ainda este ano

Há 59 min

Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e Pedro Duarte, presidente da Câmara Municipal do Porto, analisam os benefícios e dificuldades que o Turismo traz às duas maiores cidades do país na CNN Summit - Portugal Tour desta quarta-feira na FIL, onde decorre a BTL - Better Tourism Lisbon Travel Market. A moderação ficou a cargo de Anselmo Crespo.

Videos

15:27

CNN Summit - Portugal Tour: "O destino Açores tem de ser bom para todos", diz Bolieiro

Há 53 min
25:10

CNN Summit - Portugal Tour: Moedas diz que taxa turística não vai resolver crise da habitação em Lisboa, Pedro Duarte anuncia transportes gratuitos no Porto ainda este ano

Há 59 min
09:04

Se pratica jejum intermitente, atenção às explicações desta nutricionista

Há 1h e 26min
28:29

Luxo e hiper luxo são a nova tendência do Turismo mundial: isto é o que "Portugal poderá vir a ter para oferecer”

Há 1h e 27min
01:58

Pelo menos 36 mortos e 33 desaparecidos em Minas Gerais após enxurradas

Há 1h e 27min
04:56
opinião
Francisco Pereira Coutinho

"Trump é um presidente profundamente impopular porque os americanos não percecionam a riqueza que ele anuncia"

Há 1h e 28min
Mais Videos

Mais Vistos

01:08

"Se veio fazer uma conferência de imprensa vamo-nos embora": Ana Abrunhosa confronta ministro da Agricultura que falava com os jornalistas

Ontem às 16:25
02:11
opinião
Margarida Davim

"É preciso ver o filme todo" no "episódio lamentável" entre Ana Abrunhosa e o ministro da Agricultura

Ontem às 19:01
07:25
opinião
Agostinho Costa

Vai ser "um ano decisivo" para a Ucrânia: há "dois atores principais" e "não são aqueles que vimos a chegar na passadeira"

Ontem às 11:58
00:50

"Devia ter vergonha", grita a primeira somali-americana a ser eleita pelo congresso para Trump

Hoje às 06:12
00:56

As críticas de Passos Coelho à escolha de Montenegro para ministro da Administração Interna

Ontem às 19:01
04:09

É português, chamam-lhe "Tuga" e combate pela Ucrânia há quatro anos: "Não ponho um prazo, é até o objetivo estar cumprido"

Ontem às 15:26
07:20
opinião
Rui Santos

No Benfica e no FC Porto há dois jogadores que "vão dar que falar". Depois há um renascimento na Luz e um "Genyo" da lâmpada em Alvalade

23 fev, 22:22
07:37
opinião
Rafael Martins

"Kiev está a entregar a Moscovo o estado de espírito que os ucranianos têm vivido nos últimos anos"

23 fev, 10:23
02:12
opinião
Rui Santos

"Se o Vinicius, o Mbappé e o Real Madrid tinham tanta convicção da gravidade da situação, porque não se retiraram" do relvado da Luz?

23 fev, 20:32
02:54
opinião
Manuel Serrano

"A narrativa russa é falsa. As sanções estão a ter impacto e podiam ter muito mais"

Ontem às 12:42
01:02

Ciclone-bomba: esta jornalista da CNN teve de se agarrar a um poste para não ser levada pelo vento

Ontem às 12:44
02:27
opinião
Rui Calafate

"Ana Abrunhosa gostou muito de ser a estrela do programa de Ricardo Araújo Pereira e quis fazer um sketch para o próximo"

Ontem às 19:01