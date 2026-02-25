CNN Summit - Portugal Tour: Lufthansa reconhece potencial do país, mas alerta para uma necessidade "imediata"

Há 27 min

Tamur Goudarzi-Pour, vice-presidente executivo da Lufthansa, e Thierry Ligonnière, CEO ANA Aeroportos, foram os convidados da CNN Summit - Portugal Tour desta quarta-feira na FIL, onde decorre a BTL - Better Tourism Lisbon Travel Market. O debate centrou-se no novo aeroporto de Lisboa e na privatização da TAP. A moderação ficou a cargo do diretor-executivo da CNN Portugal, Pedro Santos Guerreiro.