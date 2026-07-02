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CNN Summit | "Podemos ter 40 graus, mas não tem de haver incêndios"

Há 1h e 11min

José Manuel Moura, presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, diz que o calor aumenta o risco de incêndio, mas lembra que a prevenção e os comportamentos das pessoas podem fazer a diferença. Neste painel da CNN Summit, Rita Sá Machado, diretora-geral da Saúde, defende que Portugal deve continuar a reforçar a preparação para grandes emergências, enquanto Luís Mendes Cabral, presidente do INEM, aponta a falta de recursos humanos como o maior desafio da emergência médica.

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