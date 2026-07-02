CNN Summit | "O grande risco de hoje na inteligência artificial é olharmos só para a componente tecnológica quando a vamos implementar"

Há 1h e 14min

Na cimeira da CNN Portugal, Isabel Baptista, vogal executiva do Conselho de Administração da SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Hugo Marques, diretor da Área de Digitalização, IA & Automação da Siemens Healthineers Portugal, e Filipe Piteira Ganhão, Life Sciences & Healthcare Technology and Transformation lead Partner na Deloitte Portugal, falam sobre sistemas de dados, vigilância e alerta precoce.