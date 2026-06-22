CNN Summit | Air Invictus. "Não precisamos do aeroporto só para receber turistas"

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Luís Filipe Menezes defende que o Aeroporto Francisco Sá Carneiro deve ser visto como muito mais do que uma porta de entrada para o turismo. Na CNN Portugal Summit, o presidente da Câmara de Gaia destacou a importância do aeroporto para atrair empresas, investimento e talento para a região e defendeu ainda uma maior articulação entre autarquias, empresários e instituições para potenciar o crescimento do Norte.