CNN Summit | Air Invictus. "Falta-nos um salto para entrar na Champions League da defesa"

Há 51 min

A indústria portuguesa da defesa está a crescer nas áreas dos drones, da inteligência artificial e das novas tecnologias, mas ainda tem margem para ganhar mais peso a nível internacional. Na CNN Portugal Summit, representantes da OGMA, TEKEVER, Beyond Vision e da Força Aérea destacaram o potencial das empresas nacionais e o impacto que as novas formas de guerra estão a ter no desenvolvimento tecnológico e na defesa aérea.