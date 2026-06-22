CNN Summit | Air Invictus. "Estamos a comprar ciclos de vida, não estamos a comprar equipamentos"

Há 1h e 10min

Nuno Melo garante que os novos investimentos na Defesa vão incluir não só a compra de equipamentos, mas também a sua manutenção durante décadas. Já o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, João Cartaxo Alves, sublinha que os conflitos atuais mudam rapidamente e exigem tecnologia, atualização constante e capacidade de adaptação para evitar que os meios militares fiquem obsoletos.