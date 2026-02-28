TV
CNN Sábado - Breaking News - 28 de fevereiro de 2026
Hoje às 05:57
Com Bruno Borges.
04:30
Geopolítica mundial tem um "problema diagnosticado há mais de 40 anos" que tem que ver com o Irão
Há 29 min
03:43
Diogo Açafrão vive a 30 minutos de um "ponto militarmente estratégico" no conflito Irão-EUA-Israel: "Vamos ver"
Há 31 min
02:13
Jorge Botelho Moniz
Chapéu que Trump usou para anunciar ataque ao Irão "não podia ser um sinal mais claro" sobre as suas ambições
Há 36 min
04:10
Agostinho Costa
Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"
Há 1h e 34min
03:49
Emmanuel Macron garante que "todas as medidas estão a ser tomadas" para garantir a segurança dos franceses no Médio Oriente
Há 1h e 50min
03:16
Líderes europeus reagem com "enorme preocupação" às imagens que chegam do Irão
Há 1h e 56min
01:57
Aumente o áudio ou use phones: Marcelo começou subitamente a cantar o hino "a cappella"
Ontem às 16:04
04:36
Há carros que vão ter “uma reprovação do tipo 2 ou tipo 3, grave ou muito grave”, na próxima inspeção
Ontem às 13:06
04:50
Qual o valor máximo que podemos pagar com dinheiro? Saiba aqui
25 fev, 09:11
02:09
As imagens do ataque do Irão à base dos EUA no Bahrein
Há 3h e 23min
02:20
As primeiras imagens das explosões no Irão
Hoje às 08:42
02:48
Caiu um míssil onde este treinador de futebol português vive. "Resta-nos esperar que Deus nos proteja"
Há 3h e 48min
04:10
Agostinho Costa
Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"
Há 1h e 34min
00:58
Trump diz aos norte-americanos que haverá "heróis corajosos" entre eles que podem ser mortos pelo "regime iraniano"
Há 2h e 50min
00:30
As imagens do caos após descarrilamento de elétrico em Milão
Ontem às 18:37
00:59
De chapéu e diante de um cenário escuro, Trump faz pedido aos iranianos
Hoje às 09:20
02:13
Jorge Botelho Moniz
Chapéu que Trump usou para anunciar ataque ao Irão "não podia ser um sinal mais claro" sobre as suas ambições
Há 36 min
04:40
Consequências económicas do ataque ao Irão "podem ser catastróficas"
Hoje às 08:58