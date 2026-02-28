CNN Sábado - Breaking News - 28 de fevereiro de 2026

Hoje às 05:57

Com Bruno Borges.

Videos

04:30

Geopolítica mundial tem um "problema diagnosticado há mais de 40 anos" que tem que ver com o Irão

Há 29 min
03:43

Diogo Açafrão vive a 30 minutos de um "ponto militarmente estratégico" no conflito Irão-EUA-Israel: "Vamos ver"

Há 31 min
02:13
opinião
Jorge Botelho Moniz

Chapéu que Trump usou para anunciar ataque ao Irão "não podia ser um sinal mais claro" sobre as suas ambições

Há 36 min
04:10
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"

Há 1h e 34min
03:49

Emmanuel Macron garante que "todas as medidas estão a ser tomadas" para garantir a segurança dos franceses no Médio Oriente

Há 1h e 50min
03:16

Líderes europeus reagem com "enorme preocupação" às imagens que chegam do Irão

Há 1h e 56min
Mais Videos

Mais Vistos

01:57

Aumente o áudio ou use phones: Marcelo começou subitamente a cantar o hino "a cappella"

Ontem às 16:04
04:36

Há carros que vão ter “uma reprovação do tipo 2 ou tipo 3, grave ou muito grave”, na próxima inspeção

Ontem às 13:06
04:50

Qual o valor máximo que podemos pagar com dinheiro? Saiba aqui

25 fev, 09:11
02:09

As imagens do ataque do Irão à base dos EUA no Bahrein

Há 3h e 23min
02:20

As primeiras imagens das explosões no Irão

Hoje às 08:42
02:48

Caiu um míssil onde este treinador de futebol português vive. "Resta-nos esperar que Deus nos proteja"

Há 3h e 48min
04:10
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"

Há 1h e 34min
00:58

Trump diz aos norte-americanos que haverá "heróis corajosos" entre eles que podem ser mortos pelo "regime iraniano"

Há 2h e 50min
00:30

As imagens do caos após descarrilamento de elétrico em Milão

Ontem às 18:37
00:59

De chapéu e diante de um cenário escuro, Trump faz pedido aos iranianos

Hoje às 09:20
02:13
opinião
Jorge Botelho Moniz

Chapéu que Trump usou para anunciar ataque ao Irão "não podia ser um sinal mais claro" sobre as suas ambições

Há 36 min
04:40

Consequências económicas do ataque ao Irão "podem ser catastróficas"

Hoje às 08:58