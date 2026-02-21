TV
CNN Sábado - Breaking News - 21 de fevereiro de 2026
Hoje às 13:30
Com Andreia Palmeirim.
04:43
opinião
Bruno Pereira
Novo MAI "é indiscutivelmente um player do sistema, conhece-o muito bem por dentro"
Há 38 min
02:20
opinião
João Marcelino
Reorganização da Proteção Civil e salários das forças de segurança serão "dossiers importantes" no mandato de Luís Neves
Há 39 min
02:57
"A energia está a ser uma arma utilizada pela Hungria e pela Eslováquia para pressionar a Ucrânia em favor da Federação Russa"
Há 39 min
09:18
Forças de segurança esperam de Luís Neves "vontade para resolver problemas"
Há 39 min
02:09
opinião
Paulo Dias
Luís Neves "não é este Deus todo que se tem vindo a endeusar"
Há 39 min
04:56
Escolha do novo MAI foi "muito inteligente" e agora o Governo "vai perceber a necessidade de ter um Luís Neves à frente" da pasta
Há 39 min
18:54
opinião
Agostinho Costa
"Mais do que uma confrontação entre os EUA, Israel e o Irão, vai ser uma confrontação entre o Ocidente e a China"
Ontem às 16:18
02:40
Terrenos do futuro aeroporto de Lisboa totalmente alagados após as tempestades
19 fev, 20:45
15:24
opinião
Rogério Alves
"Neste momento, Prestianni tem dois problemas": Rogério Alves
18 fev, 23:58
03:03
Carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho filmado em direção a arrozal que estava alagado
17 fev, 22:58
00:56
Aí estão os aumentos: recibo de vencimento deste mês chega com bónus para a Função Pública
Ontem às 13:20
04:11
Momentos de pânico: ficou assim a casa onde ocorreu um incêndio em Cascais
Ontem às 14:04
04:14
Vem aí muita chuva e "probabilidade de inundações". "O alerta já devia ter sido laranja"
1 fev, 10:26
14:06
opinião
Miguel Sousa Tavares
Porque ninguém fez aquela pergunta a Montenegro? 5.ª Coluna na íntegra
19 fev, 22:53
03:29
opinião
Arnaut Moreira
"A Rússia quer estar em negociações permanentes porque tem receio que os EUA imponham mais sanções"
26 jan, 23:52
01:29
Trump quer divulgação de ficheiros secretos sobre extraterrestres
Ontem às 22:42
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
01:01
O momento em que a Sagrada Família se transformou na igreja mais alta do mundo
Ontem às 17:14