CNN Sábado Breaking News - 09H54 - 7 de fevereiro de 2026
Hoje às 09:54
Com Andreia Palmeirim.
Videos
03:41
opinião
Filipe Santos Costa
"A Embaixada do Japão em Portugal fez mais serviço público do que muitas entidades portuguesas"
Há 49 min
03:25
"Hoje é o dia das pessoas se protegerem e deixarem trabalhar aqueles que estão na rua"
Há 1h e 1min
10:00
"Há necessidade de se investir fortemente na cultura de risco dos cidadãos"
Há 1h e 20min
00:35
Mondego, Tejo, Sorraia e Sado com potencial "significativo de inundação"
Há 1h e 25min
06:20
"Se rebenta o dique, ninguém tira dali nada": Muge em alerta
Há 1h e 58min
07:30
Stress, medo, raiva, choque, ansiedade: é normal sentir estas emoções num momento de crise. Eis como as combater
Há 2h e 28min
Mais Videos
Mais Vistos
04:07
Depressão Marta entra em Portugal pela costa Oeste a partir das 04:00 deste sábado. Veja as previsões para as próximas horas
Ontem às 10:04
00:58
Imagens mostram Estrada Nacional 378 completamente inundada em Fernão Ferro
Hoje às 11:37
01:07
Marcelo revela WhatsApp que recebeu de Ventura e que Seguro "não conhece o número de telefone" do Presidente
Ontem às 15:32
06:44
Depressão Marta vai aproximar-se do sul de Lisboa e "vai começar com muita precipitação"
Hoje às 00:15
05:18
"Para domingo é esperada uma melhoria temporária" do estado do tempo - mas há "más notícias" para a próxima semana
Hoje às 11:19
01:46
Tracking poll: este é o resultado do último dia da sondagem diária
Ontem às 20:51
00:40
Seguro cumpriu o serviço militar obrigatório? Candidato responde
Ontem às 22:18
03:43
Solo abate em Fernão Ferro e provoca danos em duas viaturas
Hoje às 15:12
02:14
O momento em que Fernando Madureira saiu em liberdade
Ontem às 18:18
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
01:28
Contra todos os avisos, este homem decidiu enfrentar a força da água sozinho em Espanha
Ontem às 18:37
03:26
Protegeu os filhos num armário e viu parte da casa ser destruída: a madrugada que Tânia não esquece
Ontem às 21:55