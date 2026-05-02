Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

CNN Sábado 9H54

Hoje às 09:54

Com Andreia Palmeirim.

Videos

01:27

Condutores vão pagar mais de 100 euros para atestar um depósito de gasóleo a partir de segunda-feira

Há 18 min
09:22
opinião
Miguel Pinheiro

Tempestades. "Montenegro quis dizer que não é sustentável um Estado pagar o risco que as pessoas não quiseram correr"

Há 21 min
03:07

"O Chega tem feito um ziguezague total desde o início relativamente à lei laboral"

Há 1h e 44min
02:05
opinião
Paulo Ferreira

Paulo Ferreira explica porque é que baixar a idade da reforma é algo "impensável" para o Governo

Há 1h e 45min
10:37
opinião
Rui Calafate

PTRR. "As pessoas só pensam: para que é que é tanto plano se depois não têm execução"

Há 1h e 45min
03:49

"Destruição sem precedentes". Isto é o que resta das instalações norte-americanas no Médio Oriente

Há 2h e 14min
Mais Videos

Mais Vistos

02:09

Este vídeo de um ataque a uma freira francesa em Jerusalém está a revoltar a comunidade cristã

Ontem às 21:54
01:36

"Cheguei à Índia": desaparecimento de adolescente de 13 anos em Vendas Novas ganha contornos misteriosos

Ontem às 20:49
08:13
opinião
Tiago André Lopes

"Porta-aviões Gerald Ford está a ir embora do Médio Oriente" - e isso pode ter duas explicações

Ontem às 17:32
02:32

Polígrafo. Arrendatário pode tornar-se proprietário da casa se tiver os contratos de água ou luz em seu nome por mais de cinco anos?

Ontem às 22:29
04:13

Trotineta elétrica que estava a carregar e rebentou estará na origem de incêndio em prédio na Amadora

30 abr, 16:05
03:49

"Destruição sem precedentes". Isto é o que resta das instalações norte-americanas no Médio Oriente

Há 2h e 14min
07:24
opinião
João Marques de Almeida

"Greves gerais são um bom pretexto para não se ir trabalhar e, por norma, acontecem sempre perto de feriados"

Ontem às 23:36
32:09
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa: “Onde é que Trump tem sido um ‘nice guy’? É isso, mas ao contrário”

29 abr, 15:36
02:14
opinião
Manuel Serrano

"Os congressistas, dos senadores aos republicanos, vão ter de tomar uma decisão" que impacta o futuro de Trump

30 abr, 23:33
10:31
opinião
Rafael Martins

Homem que tentou matar Trump "não é um indivíduo qualquer. Era tido como quase brilhante"

27 abr, 14:54
02:42

Renato Seabra prepara novo recurso e admite falar em tribunal 15 anos depois do homicídio de Carlos Castro

Ontem às 21:48
02:22

Proposta de diminuição da idade da reforma "não é nenhuma desculpa" para o Chega não aprovar o pacote laboral

Ontem às 19:32