CNN Sábado - 9H - 28 de março de 2026

Hoje às 08:54

Com Pedro Filipe Silva.

Videos

07:54

Investigação da CNN revela “academia de violação” online à escala global

Há 10 min
05:09

Ataques a palestinianos não param na Cisjordânia e soldados das Forças de Defesa de Israel detêm equipa da CNN

Há 21 min
00:49

Presidente da República diz que o mundo enfrenta ameaças

Há 38 min
04:52
opinião
Sónia Sénica

"Ao fim de um mês estamos a perceber que o Irão não se dá por vencido"

Há 1h e 0min
01:34

As "leoas" e as crianças soldado: propaganda iraniana tenta cativar recrutas cada vez mais jovens

Há 1h e 26min
00:52

Jane Fonda: "Esta tomada de poder autoritária está a consolidar-se muito rapidamente"

Há 1h e 31min
Mais Videos

Mais Vistos

36:18
opinião
Agostinho Costa

"Os iranianos estão a fazer em Omã o que os portugueses fizeram no século XVI"

25 mar, 19:37
40:02
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa olha para Trump e vê alguém “preocupado e muito pouco confiante”

Ontem às 16:25
07:30
opinião
Agostinho Costa

"Sabemos que EUA e Israel fazem 300 ataques por dia ao Irão. O Irão faz 30 ou 40, mas são ataques com precisão"

Ontem às 21:22
03:42

Soluções Legais: tenho de pagar IRS quando vendo um imóvel herdado?

25 mar, 09:00
07:07
opinião
Tiago André Lopes

"Há algum desespero na administração americana, a guerra correu substancialmente mal"

Hoje às 08:45
03:42
opinião
Mário Crespo

"Com o maior poderio aeronaval do mundo, Trump não consegue abrir cerca de 20 milhas do Estreito de Ormuz"

Hoje às 00:10
15:09
opinião
Miguel Sousa Tavares

Miguel Sousa Tavares: "Netanyahu está entusiasmadíssimo com a guerra, não quer que ela acabe"

26 mar, 22:47
01:09

O momento do disparo de vários mísseis do Irão

Ontem às 11:24
06:34
opinião
Tiago André Lopes

Até os mercados já desconfiam de Trump: "Toda a gente percebeu que isto é só uma pausa para reorganizar"

Ontem às 11:57
11:14

2800 nepaleses foram enganados por burlão que vendia carimbos falsos. E agora podem ser expulsos de Portugal

Ontem às 21:31
03:14
opinião
Arnaut Moreira

Trump fez uma jogada "extraordinariamente interessante" e conseguiu "cinco ou seis coisas com uma curta frase"

23 mar, 23:18
06:58

Força proxy do Irão entrou hoje no conflito com Israel. "São dados muito significativos"

Hoje às 08:21