Benfica
18:00
0 - 0
V. Guimarães

CNN Sábado - 21 de março de 2026

Há 3h e 5min

Com Andreia Palmeirim.

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