Benfica
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3 - 0
V. Guimarães

CNN Sábado 17H54n - 21 de março de 2026

Há 2h e 59min

Com Filipa Tojal.

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