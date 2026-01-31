TV
CNN Sábado 17H54 - 31 de janeiro de 2026
Hoje às 17:54
Com Francisco David Ferreira
Videos
09:36
"Não tenho dinheiro para estar a recuperar isto, senhor!". Relatos de desespero e resiliência após a tempestade
Há 18 min
01:32
Tracking poll, dia 5. Seguro e Ventura perdem terreno. Quem ganha então?
Há 30 min
02:42
Depois dos bens alimentares, Leiria "precisa sobretudo de materiais de construção"
Há 1h e 8min
03:39
Há uma família a viver sem telhado há quatro dias em Boavista
Há 1h e 12min
05:07
"Desde que isto aconteceu tomei um banho. Não tenho nada". Marcelo ouve relatos da população
Há 2h e 21min
03:45
"Uma verdadeira corrida contra o tempo". Farmácia esteve três dias encerrada devido aos estragos
Há 2h e 26min
47:42
A entrevista a André Ventura na íntegra
Ontem às 22:50
08:24
Coimbra começa a preparar possível evacuação: barragem da Aguieira está "completamente cheia"
Hoje às 11:25
01:12
Padaria trabalhou 24 horas seguidas apesar dos danos para "tentar acudir a tudo"
Hoje às 08:44
02:27
opinião
Rui Calafate
"Que triste espetáculo, ela nem sabia como se chamava o fenómeno": Rui Calafate considera que Maria Lúcia Amaral "não nasceu para ser ministra"
Ontem às 19:09
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
04:15
"A queda da ponte de Entre-os-Rios ocorre durante cheias e chuvas intensas. O risco de neste momento haver um desastre maior é grande"
Ontem às 20:02
01:39
Ventura troca arruadas por ações de recolha de bens para os afetados pela tempestade Kristin
Ontem às 21:33
01:03
Sobre o seu vídeo que foi apagado, ministro assume: "não devia estar publicado". Mas: "foi entendido de uma forma que não era a pretendida"
Ontem às 18:13
02:36
Moradora de Alcácer do Sal lavada em lágrimas é consolada pela ministra do Ambiente
Hoje às 13:11
03:49
"Se perder, aceito humildemente o juízo das pessoas", diz Ventura
Ontem às 22:47
02:43
Mau tempo: homem morre após queda quando reparava telhado em Reguengo do Fetal
Hoje às 16:00
12:56
"Eu acho que o que virou a cabeça a André Ventura foi o apoio de Cavaco Silva a António José Seguro": Miguel Sousa Tavares
Ontem às 00:20