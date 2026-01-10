CNN Sábado 17H53

Ontem às 17:53

Com Henrique Mateus.

Luís Pinto: «Este título era mais do que um título»

Há 3h e 8min
«Tínhamos uma crença que seria possível conquistar um titulo»

Há 3h e 10min
«Acredito que Guimarães passará umas horas sem dormir»

Há 3h e 16min
Vicens: «Por vezes caímos para voltar a levantar»

Há 3h e 37min
22:18
Marco Serronha

"Alguns já foram detetados na nossa zona económica exclusiva": esta é a rota por onde navegam atualmente os navios da frota "fantasma" russa

Há 3h e 42min
Carlos Vicens: «Hoje é um dia triste para nós»

Há 3h e 45min
JD Vance garante que este vídeo é a prova de que o agente do ICE foi atropelado antes do disparo fatal

9 jan, 20:15
Agostinho Costa

"O coração do mundo já não só a Rússia, é a Rússia e a China". E Trump sabe que "a Gronelândia garante o controlo da rota do Ártico"

Ontem às 12:31
Tracking poll, dia 5: Ventura mantém liderança, Cotrim aproxima-se de Seguro

9 jan, 19:46
Rui Calafate olhou para o autocarro de Cotrim e descobriu Passos Coelho no vidro de trás

9 jan, 23:04
Agostinho Costa

Oreshnik: ataque russo com "arma absoluta" serviu para Putin "mostrar a Zelensky que não está seguro no seu bunker"

9 jan, 11:18
Imagens amadoras das ruas mostram o que o Irão não quer que se veja

9 jan, 11:38
Tracking poll, dia 6: Seguro volta ao primeiro lugar, Ventura é ultrapassado e cai para terceiro

Ontem às 21:34
Pode haver uma crise financeira global?

5 jan, 18:15
Exclusivo CNN Portugal: Ruben Amorim regressa a Portugal depois de ser despedido do Manchester United

Ontem às 18:21
"Se os russos vierem, o que faz?" "Provavelmente vão matar-nos, o que posso fazer?": por dentro de uma aldeia ucraniana cercada pelos russos

9 jan, 22:47
Tiago André Lopes

"É uma espécie de marketing de guerra": Rússia lançou ataque contra a Ucrânia para "mostrar" ao mundo uma das suas armas mais avançadas

9 jan, 23:07
José Alberto Azeredo Lopes

Uso do míssil Oreshnik no ataque russo contra a Ucrânia tem "um valor simbólico relativamente pífio"

9 jan, 23:08