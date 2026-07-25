CNN Sábado 16H54

Há 3h e 57min

Com José Gabriel Quaresma.

Videos

07:13

"O nosso controlo real sobre modelos de inteligência artificial não é total"

Há 48 min
09:27
opinião
Diana Soller

"Neste momento, há uma bateria de advogados a tentar perceber se Trump se pode recandidatar ou não"

Há 1h e 10min
00:33

Juventude Leonina e Brigada Ultras juntos na zona de safe standing

Há 1h e 14min
00:57

Quaresma, Doumbia e Suárez muito aplaudidos em Alvalade

Há 1h e 22min
03:46

"Continuamos a assistir a um comportamento extremamente errático da administração norte-americana"

Há 1h e 37min
02:29

"O ataque Houthi à Arábia Saudita representa inequivocamente o alargamento geográfico da guerra"

Há 1h e 43min
Mais Videos

Mais Vistos

01:48

Bebé abandonada em carro. Crime de homicídio por negligência tem pena de até cinco anos

Ontem às 13:55
03:16
opinião
Mafalda Anjos

Mafalda Anjos partilha "história pessoal" após morte de criança esquecida em carro em Almada

23 jul, 20:30
04:59

Luís Neves e a mulher gastaram mais de 400 mil euros em quatro terrenos no Alentejo

23 jul, 21:55
01:25

Canhão de água a disparar: o momento em que a China afasta um navio das Filipinas

Ontem às 16:21
08:34
opinião
Tiago André Lopes

"A questão dos Patriot é uma crueldade política de Trump" para com a Ucrânia

Ontem às 09:23
02:29

Morte em Almada: a linha do tempo e toda a história da criança de 18 meses

Ontem às 20:20
04:20
opinião
Manuel Serrano

"Já não existe um regime dos aiatolas. Neste momento é uma República Islâmica do Irão 3.0"

Ontem às 19:04
00:44

Estas imagens aéreas mostram porque é que Espanha está em emergência nacional

Ontem às 22:54
04:59
opinião
Tiago André Lopes

Apesar de Trump e Netanyahu "terem algum apetite por ataques ao Irão, percebem que uma escalada poderá ter efeitos que eles não controlam"

Hoje às 08:30
25:41

Património mundial em risco no Côa. Barragem abandonada ameaça gravuras

22 jul, 22:26
02:08

"Incêndio XXL" perto de Bordéus "está a avançar de forma muito rápida". Mais de cem mil pessoas tiveram de ser retiradas

Ontem às 20:24
04:17

Estas portuguesas tiveram de sair de casa sem nada e não sabem quando voltam. Os incêndios em Bordéus

Ontem às 21:26