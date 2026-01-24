CNN Sábado 16H54

TV
02:01
opinião
Gonçalo Ribeiro Telles
Estratégia de Seguro passa por "tentar entrar no eleitorado de centro-direita"
Há 38 min
03:16
opinião
Anabela Neves
"Todos os sinais apontam para isto". Este é o desfecho mais provável das eleições presidenciais
Há 44 min
02:41
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
Há "uma crise constitucional cada vez mais importante" nos EUA
Há 46 min
02:56
Tiroteio no Minnesota: "Estamos a assistir a uma forma selvática de pré-campanha das midterms"
Há 56 min
12:29
opinião
Tiago André Lopes
"É a diplomacia a avançar". Como o "modelo americano" para negociações "é mais eficiente que o europeu"
Há 2h e 0min
02:06
Explicador: Como aumentou a fortuna de Trump num ano de mandato?
Há 2h e 6min
03:30
"O dia mais difícil é sábado". Está mau tempo, mas vai ficar pior
Ontem às 11:00
05:33
A tiroide "é como o acelerador de um carro" e quando tem problemas o diagnóstico pode ser difícil. Esteja atento a estes sinais
Hoje às 09:41
02:48
Depressão Ingrid traz neve à Serra de Monchique
Hoje às 08:39
07:31
opinião
Agostinho Costa
Quem não cumpriu com o cessar-fogo energético "foi a Ucrânia em março de 2024, quando Zelensky disse arrogantemente que ia pôr Moscovo às escuras"
Ontem às 23:47
02:59
A neve cai com uma força "extraordinária" na Serra da Estrela (e até há máquinas autónomas de limpeza em ação)
Ontem às 12:37
03:00
"É o equivalente a um prédio de dez andares": ondas na Nazaré podem atingir os 30 metros
Ontem às 11:00
03:50
Imagens exclusivas: os dois minutos decisivos e de alto risco durante a captura de Nicolás Maduro
Ontem às 23:38
03:23
Manto branco: neve como há muito não se via em Portugal
Ontem às 11:51
10:17
opinião
João Marques de Almeida
"Percebo perfeitamente que pessoas de direita votem em António José Seguro, mas eu não voto"
Hoje às 00:06
01:48
Granizo em Lisboa: o mau tempo chegou em força
Ontem às 11:50
02:47
Depois de madrugada dura, depressão Ingrid dá tréguas no Furadouro
Hoje às 09:16
01:35
As imagens (perto de Portugal) que mostram a resposta de França a Zelensky
Ontem às 15:18