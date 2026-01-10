TV
CNN Sábado 16H54
Ontem às 16:54
Com Henrique Mateus.
01:03
Luís Pinto: «Este título era mais do que um título»
Há 29 min
01:28
«Tínhamos uma crença que seria possível conquistar um titulo»
Há 31 min
01:15
«Acredito que Guimarães passará umas horas sem dormir»
Há 37 min
02:20
Vicens: «Por vezes caímos para voltar a levantar»
Há 58 min
22:18
opinião
Marco Serronha
"Alguns já foram detetados na nossa zona económica exclusiva": esta é a rota por onde navegam atualmente os navios da frota "fantasma" russa
Há 1h e 3min
01:33
Carlos Vicens: «Hoje é um dia triste para nós»
Há 1h e 6min
Mais Vistos
00:37
JD Vance garante que este vídeo é a prova de que o agente do ICE foi atropelado antes do disparo fatal
9 jan, 20:15
03:03
Tracking poll, dia 5: Ventura mantém liderança, Cotrim aproxima-se de Seguro
9 jan, 19:46
05:04
opinião
Agostinho Costa
"O coração do mundo já não só a Rússia, é a Rússia e a China". E Trump sabe que "a Gronelândia garante o controlo da rota do Ártico"
Ontem às 12:31
09:05
Rui Calafate olhou para o autocarro de Cotrim e descobriu Passos Coelho no vidro de trás
9 jan, 23:04
05:57
opinião
Agostinho Costa
Oreshnik: ataque russo com "arma absoluta" serviu para Putin "mostrar a Zelensky que não está seguro no seu bunker"
9 jan, 11:18
02:48
Pode haver uma crise financeira global?
5 jan, 18:15
01:09
Imagens amadoras das ruas mostram o que o Irão não quer que se veja
9 jan, 11:38
01:32
Exclusivo CNN Portugal: Ruben Amorim regressa a Portugal depois de ser despedido do Manchester United
Ontem às 18:21
02:40
Tracking poll, dia 6: Seguro volta ao primeiro lugar, Ventura é ultrapassado e cai para terceiro
Há 3h e 22min
02:57
"Se os russos vierem, o que faz?" "Provavelmente vão matar-nos, o que posso fazer?": por dentro de uma aldeia ucraniana cercada pelos russos
9 jan, 22:47
02:31
opinião
Tiago André Lopes
"É uma espécie de marketing de guerra": Rússia lançou ataque contra a Ucrânia para "mostrar" ao mundo uma das suas armas mais avançadas
9 jan, 23:07
04:39
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
Uso do míssil Oreshnik no ataque russo contra a Ucrânia tem "um valor simbólico relativamente pífio"
9 jan, 23:08