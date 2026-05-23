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CNN Sábado 16h54 - Breaking News - 23 de maio de 2026

Hoje às 16:54

Com Andreia Palmeirim.

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"É França que tem as condições para saber se existe um familiar que tenha relação com as crianças"

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"Não podemos dizer" que o "comportamento a que assistimos" do casal seja um "ato isolado"

Há 1h e 43min
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"Este conflito só termina pela via diplomática, para um lado ou para o outro"

Há 2h e 13min
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Justiça francesa ainda tem de "perceber quem é que tem condições para ficar com as duas crianças"

Há 2h e 27min
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Crianças abandonadas. "Quando estes eventos são altamente stressantes têm mesmo impacto biológico no cérebro"

Há 2h e 34min
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Há "sinais" de que podemos "assistir a um novo ataque" dos EUA: "Temos movimentos muito similares àqueles que ocorreram no início"

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"Já viram que os únicos que nunca abandonaram Pinto da Costa foram as únicas vítimas deste 'FC Porto de Villas-Boas'?"

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