Sp. Braga
46'
1 - 2
Sporting

CNN Sábado 16H52 - Breaking News - 7 de março de 2026

Há 2h e 21min

Com Filipa Tojal.

05:44

Na Arábia Saudita, "a cada 15 minutos recebemos um alerta a dizer que temos um míssil iminente a cair"

Há 31 min
02:08
opinião
Tiago André Lopes

"A morte do aiataola foi um erro de cálculo estratégico e esse erro pode ter posto em causa a mudança do regime"

Há 31 min
01:51
opinião
José Carmo

"Haverá o momento em que os EUA vão formar comboios e começar a circular os petroleiros" no Estreito de Ormuz

Há 32 min
03:20

"Há famílias inteiras que estão a dormir nos carros há cinco dias": um quarto da população do Líbano está desalojada

Há 32 min
01:14

Grande ambiente no início do Sp. Braga-Sporting

Há 57 min
01:37

Lobo Antunes pediu que se cantasse o hino do Benfica no seu funeral - a vontade foi cumprida

Há 1h e 35min
01:07

Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?

5 mar, 22:25
05:15

Irão avisa a Europa: "Se continuarem em silêncio, mais tarde ou mais cedo todos os países europeus vão pagar um preço"

5 mar, 15:42
00:43

O momento do salvamento dos marinheiros iranianos que foram atingidos por um torpedo disparado por um submarino

Ontem às 08:38
14:37
opinião
Agostinho Costa

"Ataques feitos pelo Irão têm sido cirúrgicos. E isso deve-se à muita informação que estão a receber dos russos e dos chineses"

Ontem às 13:36
00:42

Nuno Morais Sarmento encontrado morto em casa. Tinha 65 anos

Hoje às 10:20
00:31

Como os EUA abateram um navio que transportava vários drones do Irão

Ontem às 08:39
09:02
opinião
Agostinho Costa

"Rendição incondicional para Trump é quando ele considerar que o Irão deixa de ser uma ameaça. Pode ser amanhã ou daqui a um ano"

Hoje às 00:12
01:37

00:12

Mesmo junto aos aviões: o momento de uma explosão num dos aeroportos mais movimentados do mundo

Há 2h e 46min
15:21

Rangel é "o único ser no planeta" que viu as aeronaves americanas nas Lajes e "pensou que seria para um passeio no Médio Oriente"

5 mar, 22:25
02:58
opinião
José Tomaz Castello Branco

"O Irão pode manter este cenário indefinidamente, os EUA é que não vão conseguir aguentar por muito mais tempo"

Ontem às 19:58
01:38

Ex-enfermeira condenada por homicídio no Algarve em fuga há seis meses. Terá sido vista em Marrocos

30 dez 2025, 21:52