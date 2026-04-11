CNN Sábado 15H54 - Breaking News - 11 de abril de 2026

Ontem às 15:54

Com José Gabriel Quaresma. 

Videos

07:31
opinião
Tiago André Lopes

"Ter o parceiro de Israel a tentar fazer mediação de forma neutral com o Líbano é estranho"

Há 3 min
05:06

Desfecho das negociações entre Irão e EUA "poderá conduzir a uma subida do preço das matérias-primas energéticas"

Há 39 min
02:26
opinião
Joaquim Franco

Leão XIV "está preocupado com o crescente nacionalismo cristão que vai pairando entre católicos conservadores americanos"

Há 57 min
01:59
opinião
Paulo Mendes Pinto

"Demoníaco, mal e oração": Leão XIV "tem usado uma linguagem muito assertiva e bem trabalhada" sobre o conflito no Irão

Há 1h e 3min
17:53
opinião
Jorge Saramago

"Do ponto de vista militar, os EUA têm uma vantagem extraordinária no confronto com o Irão"

Há 1h e 9min
01:52

"Foi uma maratona absoluta durante a noite": CNN no centro das negociações entre EUA e Irão no Paquistão

Há 1h e 50min
Mais Videos

Mais Vistos

02:31

Chefias militares dos EUA terão ameaçado o Papa Leão XIV numa reunião no Pentágono: eis o que se sabe

Ontem às 14:08
00:59

30 minutos depois de regressarem à Terra, foi assim o resgate dos quatro astronautas envolvidos na missão Artemis II

Ontem às 08:17
37:05

40 minutos que ficam para a história: o vídeo completo do regresso da missão Artemis II à Terra

Ontem às 08:56
05:17
opinião
Catarina Carvalho

Há "factos escondidos" na declaração de Melania Trump que até envolvem uma pessoa que fala português

Ontem às 23:23
06:30

O que se passou nas Lajes nas últimas noites "não augura nada de bom" para a guerra Irão-EUA

10 abr, 17:29
00:15

INSÓLITO: gato invade relvado a meio do E.Amadora-Sporting

Ontem às 21:14
04:19

Encontro entre EUA e Irão termina sem acordo: estas são agora as duas hipóteses "em cima da mesa" para o futuro do conflito

Há 3h e 27min
02:00
opinião
Tiago André Lopes

"Já ouvimos a narrativa das minas seis vezes desde que a guerra começou. Já não cola"

Ontem às 17:15
04:51
opinião
Jorge Tavares da Silva

Há um novo "ator calculista e racional" que "pode dar solidez" às negociações entre EUA e Irão

Ontem às 17:24
01:16

Histórico: Foi assim o regresso da missão Artemis II à Terra depois de 10 dias no espaço

Ontem às 08:14
06:48

"Não é verdade aquilo que a doutora Ana Abrunhosa disse"

Ontem às 20:08
11:48

"A questão do urânio enriquecido transformou-se num irritante que é impossível deixar de lado"

Ontem às 22:56