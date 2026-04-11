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CNN Sábado 15H54 - Breaking News - 11 de abril de 2026
Ontem às 15:54
Com José Gabriel Quaresma.
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Tiago André Lopes
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Jorge Tavares da Silva
Há um novo "ator calculista e racional" que "pode dar solidez" às negociações entre EUA e Irão
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