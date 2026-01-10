CNN Sábado 14H54

Hoje às 14:54

Com Henrique Mateus.

Videos

03:03
opinião
Jorge Botelho Moniz

Trump tem um plano para aliciar os habitantes da Gronelândia. Pelo caminho, poderá deixar "a Europa descalça"

Há 1h e 31min
03:12
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

Europeus "estão a preparar-se para engolir mais um elefante do temanho de um arranha-céus"

Há 1h e 44min
03:57

Taça da Liga: ambiente familiar antes da final de Leiria

Há 2h e 5min
01:55
opinião
Pedro Tadeu

Tracking poll "fez com que Cotrim percebesse que há uma falta de convicção do lado da candidatura de Marques Mendes, que poderia aproveitar"

Há 2h e 34min
02:19
opinião
Rui Calafate

"Ascensão de Cotrim de Figueiredo está a baralhar completamente a direita, que estava fragmentada"

Há 2h e 42min
03:03
opinião
Tiago André Lopes

Presidente da Colômbia tem um plano: "fazer com que a comunidade internacional continue a olhar para o país para deter a mão de Trump"

Há 2h e 50min
Mais Videos

Mais Vistos

03:03

Tracking poll, dia 5: Ventura mantém liderança, Cotrim aproxima-se de Seguro

Ontem às 19:46
00:37

JD Vance garante que este vídeo é a prova de que o agente do ICE foi atropelado antes do disparo fatal

Ontem às 20:15
09:05

Rui Calafate olhou para o autocarro de Cotrim e descobriu Passos Coelho no vidro de trás

Ontem às 23:04
05:57
opinião
Agostinho Costa

Oreshnik: ataque russo com "arma absoluta" serviu para Putin "mostrar a Zelensky que não está seguro no seu bunker"

Ontem às 11:18
02:48

Pode haver uma crise financeira global?

5 jan, 18:15
05:04
opinião
Agostinho Costa

"O coração do mundo já não só a Rússia, é a Rússia e a China". E Trump sabe que "a Gronelândia garante o controlo da rota do Ártico"

Hoje às 12:31
02:57

"Se os russos vierem, o que faz?" "Provavelmente vão matar-nos, o que posso fazer?": por dentro de uma aldeia ucraniana cercada pelos russos

Ontem às 22:47
01:09

Imagens amadoras das ruas mostram o que o Irão não quer que se veja

Ontem às 11:38
02:57

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

8 jan, 21:23
02:31
opinião
Tiago André Lopes

"É uma espécie de marketing de guerra": Rússia lançou ataque contra a Ucrânia para "mostrar" ao mundo uma das suas armas mais avançadas

Ontem às 23:07
07:58
opinião
José Pacheco Pereira

"António Vitorino não concorreu à Presidência porque sabia que lhe ia acontecer" o que aconteceu com os rendimentos de Marques Mendes

21 dez 2025, 23:30
04:39
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

Uso do míssil Oreshnik no ataque russo contra a Ucrânia tem "um valor simbólico relativamente pífio"

Ontem às 23:08