CNN Sábado 14H54
Hoje às 14:54
Com Henrique Mateus.
03:03
opinião
Jorge Botelho Moniz
Trump tem um plano para aliciar os habitantes da Gronelândia. Pelo caminho, poderá deixar "a Europa descalça"
Há 1h e 31min
03:12
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
Europeus "estão a preparar-se para engolir mais um elefante do temanho de um arranha-céus"
Há 1h e 44min
03:57
Taça da Liga: ambiente familiar antes da final de Leiria
Há 2h e 5min
01:55
opinião
Pedro Tadeu
Tracking poll "fez com que Cotrim percebesse que há uma falta de convicção do lado da candidatura de Marques Mendes, que poderia aproveitar"
Há 2h e 34min
02:19
opinião
Rui Calafate
"Ascensão de Cotrim de Figueiredo está a baralhar completamente a direita, que estava fragmentada"
Há 2h e 42min
03:03
opinião
Tiago André Lopes
Presidente da Colômbia tem um plano: "fazer com que a comunidade internacional continue a olhar para o país para deter a mão de Trump"
Há 2h e 50min
03:03
Tracking poll, dia 5: Ventura mantém liderança, Cotrim aproxima-se de Seguro
Ontem às 19:46
00:37
JD Vance garante que este vídeo é a prova de que o agente do ICE foi atropelado antes do disparo fatal
Ontem às 20:15
09:05
Rui Calafate olhou para o autocarro de Cotrim e descobriu Passos Coelho no vidro de trás
Ontem às 23:04
05:57
opinião
Agostinho Costa
Oreshnik: ataque russo com "arma absoluta" serviu para Putin "mostrar a Zelensky que não está seguro no seu bunker"
Ontem às 11:18
02:48
Pode haver uma crise financeira global?
5 jan, 18:15
05:04
opinião
Agostinho Costa
"O coração do mundo já não só a Rússia, é a Rússia e a China". E Trump sabe que "a Gronelândia garante o controlo da rota do Ártico"
Hoje às 12:31
02:57
"Se os russos vierem, o que faz?" "Provavelmente vão matar-nos, o que posso fazer?": por dentro de uma aldeia ucraniana cercada pelos russos
Ontem às 22:47
01:09
Imagens amadoras das ruas mostram o que o Irão não quer que se veja
Ontem às 11:38
02:57
PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto
8 jan, 21:23
02:31
opinião
Tiago André Lopes
"É uma espécie de marketing de guerra": Rússia lançou ataque contra a Ucrânia para "mostrar" ao mundo uma das suas armas mais avançadas
Ontem às 23:07
07:58
opinião
José Pacheco Pereira
"António Vitorino não concorreu à Presidência porque sabia que lhe ia acontecer" o que aconteceu com os rendimentos de Marques Mendes
21 dez 2025, 23:30
04:39
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
Uso do míssil Oreshnik no ataque russo contra a Ucrânia tem "um valor simbólico relativamente pífio"
Ontem às 23:08