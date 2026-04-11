CNN Sábado 11H54 - Breaking News

Há 3h e 14min

Com Alexandre Évora.

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Possível abertura do Estreito de Ormuz "terá um efeito nas matérias primas energéticas"

Há 43 min
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Chefias militares dos EUA terão ameaçado o Papa Leão XIV numa reunião no Pentágono: eis o que se sabe

Há 1h e 0min
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Francisco Pereira Coutinho

"O que está a ser negociado entre EUA e Irão era o que estava a ser discutido a 28 de fevereiro" mas com uma diferença: "iranianos estão mais fortes"

Há 2h e 20min
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Helena Ferro de Gouveia

China "tem estado sempre envolvida no conflito do Irão por uma questão muito prosaica" e porque "lhe interessa enfraquecer os EUA"

Há 2h e 32min
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"Será necessário mais de um mês para se restabelecer uma normalidade" e para que exista "uma redistribuição" dos mais de mil navios parados em Ormuz

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«Autogolo do Martim são coisas que acontecem no futebol»

Há 2h e 58min
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40 minutos que ficam para a história: o vídeo completo do regresso da missão Artemis II à Terra

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Jorge Saramago

EUA "têm capacidade militar para abrir, sozinhos, o Estreito de Ormuz à força"

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Histórico: Foi assim o regresso da missão Artemis II à Terra depois de 10 dias no espaço

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Ricardo Monteiro

"Donald Trump conseguiu transformar a maior potência militar do mundo num tigre de papel"

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Tiago André Lopes

"Não há provas reais de que o Irão se estivesse a preparar para criar uma arma nuclear: é ficção política"

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Rafael Martins

"Podemos assistir a um nível de violência muito elevado" na guerra do Irão

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"Muitos achavam que não seria possível" - Orbán "está aflito"

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Pode estar a abrir-se "um precedente absolutamente terrível" que vai atirar o mundo "para a Idade da Pedra"

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