TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Mundial 2026
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
MUNDIAL 2026
Saiba tudo aqui
Ficha de jogo
Grupo L
Panamá
Inglaterra
27 Jun
22:00
Ficha de jogo
Grupo L
Croácia
Gana
27 Jun
22:00
Ficha de jogo
Grupo K
RD Congo
Uzbequistão
28 Jun
00:30
Ficha de jogo
Grupo K
Colômbia
Portugal
28 Jun
00:30
Ficha de jogo
Grupo J
Jordânia
Argentina
28 Jun
03:00
Ficha de jogo
Grupo J
Argélia
Áustria
28 Jun
03:00
Mais sobre o Mundial 2026
ÚLTIMAS
VÍDEOS
VENEZUELA
MUNDIAL 2026
O calendário dos jogos
GUERRA
Irão
Ucrânia
CNN TRAVEL
CNN Sábado 10H57
Hoje às 10:57
Com José Gabriel Quaresma.
Videos
02:38
Emocionante: homem encontra a família após 26 horas soterrados num prédio que ruiu na Venezuela
Há 8 min
01:47
Há mais de 48 horas à procura da família: o drama de um luso-descendente na Venezuela
Há 2h e 9min
02:30
Novos sismos dificultam os resgates, mas continuam a ser encontrados sobreviventes
Há 2h e 30min
46:48
CNN G7 - 27 de junho de 2026
Há 2h e 33min
02:44
opinião
Francisco Pereira Coutinho
"O governo libanês não tem capacidade para conter o Hezbollah"
Há 2h e 52min
02:40
opinião
Helena Ferro de Gouveia
"Se for aplicado, este acordo pode ser histórico"
Há 2h e 57min
Mais Videos
Mais Vistos
06:26
"Portugal pode ser abalado por um 'doublet' sísmico"
25 jun, 23:16
07:42
"É uma ferida, uma dor para a Igreja". Bispo lamenta divisão após desobediência ao Papa
Ontem às 07:01
34:11
opinião
Agostinho Costa
"Há neste momento uma batalha logística entre Rússia e Ucrânia, agora já estão no patamar da bomba de gasolina"
24 jun, 15:48
08:03
Portugal resistiria a dois sismos como os da Venezuela? Especialista explica
Ontem às 10:55
00:41
Imagens aéreas mostram extensão dos danos na Venezuela
25 jun, 19:19
02:46
Os três erros que podem estar a aumentar a conta do supermercado
Hoje às 08:40
00:23
Dua Lipa interrompe conferência de Portugal, Martínez pede Sara Correia ou Mariza
Hoje às 12:03
06:36
Ministério Público investiga empresa suspeita de falsificar documentos em contratos de tratamento de água
25 jun, 21:52
04:20
opinião
Tiago André Lopes
“Mark Rutte é um milagre biológico: um ser humano que não precisa de coluna dorsal para estar de pé. Uma ameba falante”
24 jun, 23:39
02:39
Dua Lipa «invade» conferência e Martínez questiona: «Não temos Sara Correia ou Mariza?»
Ontem às 17:47
19:10
opinião
Agostinho Costa
"Zelensky que não nos deite pó para os olhos. Já começa a irritar. Isto é a guerra"
3 jun, 22:31
07:04
opinião
Tiago André Lopes
Ataques entre EUA e Irão podem fragilizar o memorando? "Anular não, mas fragilizar bastante"
Hoje às 09:45