MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

CNN Sábado 10h54 - 11 de julho de 2026

Hoje às 10:54

Com Andreia Palmeirim.

Videos

02:16

Jogadores do Benfica já aquecem no Estádio Algarve

Há 5 min
02:31

Chorou ou não? Ronaldo pôs o mundo das apostas a analisar "frame a frame" as suas lágrimas

Há 6 min
02:53

Está em curso um "jogo de ilusões" no Médio Oriente: "As partes continuam em negociações"

Há 15 min
08:25

Missão Escola Pública não sabe "como é que o Ministério da Educação confia nos comunicados emitidos pelo Eduqa"

Há 46 min
04:17

Meios aéreos continuam a fazer descargas em zonas mais quentes de Almería

Há 1h e 14min
02:55

Nova ofensiva israelita faz um morto e quatro feridos no Líbano

Há 1h e 28min
Mais Videos

Mais Vistos

06:18

Grande acidente e quilómetros de fila: a CNN Portugal no meio da espera na Ponte Vasco da Gama

Ontem às 19:02
09:12
opinião
Agostinho Costa

"A Alemanha tem a licença desde 2022, até agora construiu zero. Só um otimista pensa que amanhã vamos ter Patriots na Ucrânia"

Ontem às 22:48
01:00

Simulação mostra como tudo aconteceu no acidente arrepiante que fez dois mortos em Agualva-Cacém

7 jul, 20:26
06:16
opinião
Agostinho Costa

"Há milhões de pessoas no Irão que gostariam de ver Donald Trump a caminho da outra vida. Agora, a capacidade não é grande"

Ontem às 11:25
02:56

Exclusivo CNN: estas imagens podem indicar que o Irão está a tentar reconstruir instalações nucleares

Hoje às 08:36
26:21
opinião
Agostinho Costa

"Estamos a operacionalizar uma estratégia que não é nossa, é americana"

9 jul, 15:31
01:01

«Melhor meio-campo do mundo onde?»

Ontem às 16:22
02:32
opinião
Manuel Serrano

Guerra no Irão "já não é só Ormuz"

Ontem às 18:36
01:02

«Egos? É mais difícil trabalhar com quem acha que é um grande jogador...»

Ontem às 16:16
03:14

«Sou um treinador de 12 milhões e tenho um grande orgulho em ser português»

Ontem às 15:14
00:57

Dois jovens morrem após queda de carro de viaduto em São Mamede de Infesta

9 jul, 14:29
00:43

Água da piscina: bombeiros lutam como podem contra um fogo que já matou 12 pessoas em Espanha

Ontem às 16:44