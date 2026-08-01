CNN Sábado - 10H - 1 de Agosto de 2026

Há 3h e 54min

Com Cláudia Valente de Oliveira

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Anabela Neves

Reação do Presidente às polémicas políticas: "António José Seguro fez o mínimo dos mínimos"

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Francisco Pereira Coutinho

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"Marrocos usou uma arma, que é a migração, para perturbar a Espanha, mas também para levantar esta questão do ponto de vista europeu"

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Jorge Silva Carvalho

Migrantes em Ceuta: "É claramente uma operação política, de alguma forma engendrada ou permitida por Marrocos"

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