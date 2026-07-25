CNN Sábado - 06H - 25 de julho de 2026

Hoje às 05:58

Com Cláudia Valente Oliveira

Videos

07:19

"Não há imóveis suficientes para a procura". Preços das casas sobrem 20% no espaço de um ano

Há 39 min
03:39
opinião
Miguel Baumgartner

"Acho que nas próximas horas, nos próximos dias, teremos um ataque maciço" dos EUA ao Irão

Há 1h e 16min
02:23
opinião
José Carmo

Ataque em larga escala ao Irão vai acontecer? "Quando se está à espera é que não vai acontecer"

Há 1h e 29min
18:40

GTI Plus - Super Sport CFMoto 675 SR-R

Há 2h e 10min
13:54

NiT - 25 de julho de 2026

Há 2h e 36min
08:33
opinião
João Rodrigues dos Santos

Aplicar tetos máximos aos preços dos combustíveis é "altamente contraindicado"

Há 3h e 1min
Mais Videos

Mais Vistos

01:48

Bebé abandonada em carro. Crime de homicídio por negligência tem pena de até cinco anos

Ontem às 13:55
03:16
opinião
Mafalda Anjos

Mafalda Anjos partilha "história pessoal" após morte de criança esquecida em carro em Almada

23 jul, 20:30
04:59

Luís Neves e a mulher gastaram mais de 400 mil euros em quatro terrenos no Alentejo

23 jul, 21:55
08:34
opinião
Tiago André Lopes

"A questão dos Patriot é uma crueldade política de Trump" para com a Ucrânia

Ontem às 09:23
08:55
opinião
Manuel Serrano

Netanyahu está à espera da "desculpa perfeita" para investir contra o Irão

Ontem às 10:52
01:25

Canhão de água a disparar: o momento em que a China afasta um navio das Filipinas

Ontem às 16:21
00:58

As imagens do violento incêndio que ameaça casas na região de Madrid

23 jul, 23:57
02:29

Morte em Almada: a linha do tempo e toda a história da criança de 18 meses

Ontem às 20:20
25:41

Património mundial em risco no Côa. Barragem abandonada ameaça gravuras

22 jul, 22:26
02:12
opinião
Luís Rosa

Luís Neves "tem mais um problema político grave"

23 jul, 22:44
04:20

"É uma boa altura para se conhecer o meu legado à frente da PJ". Luís Neves reage a comissão de inquérito do Chega

Ontem às 12:34
04:20
opinião
Manuel Serrano

"Já não existe um regime dos aiatolas. Neste momento é uma República Islâmica do Irão 3.0"

Ontem às 19:04