CNN Sábado 05H58 - Breaking News - 7 de março de 2026

"As pessoas de Beirute estão desalentadas. Há famílias inteiras neste momento a dormir na calçada" depois de serem descoladas após ataques

Conflito no Irão poderá levar "a um esboroar de um avanço extraordinariamente importante para todo o universo"

Tribunal aplica a medida de coação mais gravosa aos sete polícias acusados de tortura na esquadra do Rato

"Estamos a tentar perceber o que aconteceu para que mais de 100 raparigas pudessem ter sido assassinadas neste conflito", revela Amnistia

opinião
Miguel Baumgartner

EUA "aperceberam-se que só com tropas no terreno é que podem fazer o último empurrão para a queda do regime iraniano" - e Israel "tem forçado essa posição"

Familiares e amigos presentes no último adeus a Lobo Antunes no Mosteiro dos Jerónimos

Mais Vistos

Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?

Como os EUA abateram um navio que transportava vários drones do Irão

Irão avisa a Europa: "Se continuarem em silêncio, mais tarde ou mais cedo todos os países europeus vão pagar um preço"

opinião
Agostinho Costa

"Ataques feitos pelo Irão têm sido cirúrgicos. E isso deve-se à muita informação que estão a receber dos russos e dos chineses"

O momento do salvamento dos marinheiros iranianos que foram atingidos por um torpedo disparado por um submarino

Nuno Morais Sarmento encontrado morto em casa. Tinha 65 anos

"Não tenho computador. Também não tenho telemóvel nem carro": entrevista a Lobo Antunes

Violentas explosões: o momento do grande ataque ao bunker do complexo de Ali Khamenei

F-35 contra Yak-130: as imagens do combate aéreo que terminou com um caça abatido

opinião
Agostinho Costa

"Rendição incondicional para Trump é quando ele considerar que o Irão deixa de ser uma ameaça. Pode ser amanhã ou daqui a um ano"

Rangel é "o único ser no planeta" que viu as aeronaves americanas nas Lajes e "pensou que seria para um passeio no Médio Oriente"

Ex-enfermeira condenada por homicídio no Algarve em fuga há seis meses. Terá sido vista em Marrocos

