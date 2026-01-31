CNN Sábado 05H58 - 31 de janeiro de 2026

Hoje às 05:58

Com José Gabriel Quaresma

Videos

02:58
opinião
Miguel Pinheiro

Responsáveis políticos "não perceberam a dimensão do que tinha acontecido" nas primeiras 24 horas

Há 1h e 6min
08:24

Coimbra começa a preparar possível evacuação: barragem da Aguieira está "completamente cheia"

Há 1h e 18min
01:18

Mourinho: «O que Courtois fez com o Trubin é incrível»

Há 1h e 48min
01:00

Mourinho: «Champions? Tocou-nos o rei»

Há 1h e 51min
01:03

Mourinho: «Tondela? Vão ser competitivos e merecem o nosso respeito»

Há 1h e 53min
01:29

Mourinho: «Jogo com condições difíceis, o campo também não será famoso»

Há 1h e 55min
Mais Videos

Mais Vistos

01:38

Uma das imagens do dia: o momento em que um bombeiro resgata uma criança cercada pela água em Águeda

29 jan, 16:52
47:42

A entrevista a André Ventura na íntegra

Ontem às 22:50
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
02:27
opinião
Rui Calafate

"Que triste espetáculo, ela nem sabia como se chamava o fenómeno": Rui Calafate considera que Maria Lúcia Amaral "não nasceu para ser ministra"

Ontem às 19:09
01:03

Sobre o seu vídeo que foi apagado, ministro assume: "não devia estar publicado". Mas: "foi entendido de uma forma que não era a pretendida"

Ontem às 18:13
04:40

Rio Mondego "transbordou" e está sob o olhar atento das autoridades

Ontem às 11:59
12:56

"Eu acho que o que virou a cabeça a André Ventura foi o apoio de Cavaco Silva a António José Seguro": Miguel Sousa Tavares

Ontem às 00:20
02:56
opinião
Helena Ferro de Gouveia

"Entre mortos e feridos, a Rússia já tem quase 2 milhões de baixas. O equivalente à população de Bruxelas"

28 jan, 23:26
07:15

Nível da água não para de subir em Montemor-o-Velho e impede acesso às habitações

Ontem às 11:27
00:09

O terminal rodoviário de Leiria ficou assim depois da depressão Kristin

29 jan, 14:17
02:33

"É um milagre": este é o golo de Trubin narrado por João Ricardo Pateiro

28 jan, 22:55
05:30

Luz regressa gradualmente a Leiria, mas vento intenso volta a atingir o distrito a partir do meio-dia

Ontem às 09:43