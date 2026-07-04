MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

CNN Sábado - 04 de julho de 2026 - 16h55

Há 3h e 6min

Com Filipa Tojal.

Videos

05:11

As alterações climáticas trouxeram "uma tragédia de desigualdade" e é preciso ajudar "os países mais pobres"

Há 15 min
06:24
opinião
Daniela Melo

Mundo não deve esperar um "discurso unificador" que "acalme as ruas" por parte de Donald Trump

Há 24 min
06:38

"A nossa política energética não está a dar resposta à onda de calor. Temos a população toda a sofrer"

Há 1h e 5min
04:09

Moradores "pedem paz" em Mortágua. Chamas avançam no sentido das casas

Há 1h e 31min
57:11

CNN Sábado - 04 de julho de 2026 - 17h54

Há 2h e 6min
15:13

CNN Travel - Vamos Explorar o Mundo - 04 de julho de 2026

Há 2h e 24min
Mais Videos

Mais Vistos

02:50

Viatura em chamas causa incêndio em Setúbal, que ameaça casas e centenas de automóveis

Ontem às 19:34
04:39

Incêndio de Setúbal já tem duas frentes ativas e aproxima-se de um eucaliptal de grandes dimensões

Ontem às 22:21
09:25

O momento em que os Fire Boss avançam com uma descarga para combater o incêndio em Tondela

Hoje às 12:29
03:51
opinião
Agostinho Costa

Ataque da Rússia "é uma mensagem para a cimeira da NATO"

2 jul, 13:23
04:10

"Estamos a proteger pessoas e bens". Incêndio em Setúbal já fez sete feridos

Ontem às 22:08
02:10

"Disse que era de Portugal e que estava lá para ajudar". Depois surgiu Cristiano Ronaldo

Ontem às 07:14
05:50

"Os seus corações vão estar em funcionamento mais rápido durante vários dias": que cuidados deve ter durante a onda de calor?

Hoje às 10:39
16:51
opinião
Miguel Sousa Tavares

Miguel Sousa Tavares denuncia "os truques" que fecham praias aos portugueses

2 jul, 22:23
04:29

"Quando os incêndios chegarem às áreas de Leiria e Pombal poderá ser um enorme desastre"

Ontem às 22:58
08:33
opinião
Tiago André Lopes

"A Rússia continua a ter um quinto da Ucrânia nas suas mãos"

2 jul, 08:04
02:33

Este é o pior incêndio em curso no país

Ontem às 13:33
05:50
opinião
Rui Santos

"Dá para perceber que as capacidades dele estão incólumes". Cristiano Ronaldo 8, Roberto Martínez 9: as notas de Rui Santos

Ontem às 02:58