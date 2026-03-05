TV
CNN Prime Time - Breaking News - 5 de março de 2026
Ontem às 21:58
Com João Póvoa Marinheiro.
00:37
"Apelo para que deponham as armas ou vão ser todos mortos": Trump volta a ameaçar o Irão
Há 1h e 16min
00:27
"Será apenas uma questão de tempo": depois do Irão, Trump já definiu o próximo alvo dos EUA
Há 1h e 16min
00:34
"Foi tudo conforme o planeado". Secretário de Estado explica operação de repatriamento de 24 portugueses de Israel
Há 1h e 17min
00:41
"Foi, sem dúvida, uma viagem que nos fez sentir em casa": 24 portugueses portugueses chegam a Lisboa depois de serem repatriados de Israel
Há 1h e 17min
00:31
Como os EUA abateram um navio que transportava vários drones do Irão
Há 1h e 18min
00:43
O momento do salvamento dos marinheiros iranianos que foram atingidos por um torpedo disparado por um submarino
Há 1h e 19min
00:17
F-35 contra Yak-130: as imagens do combate aéreo que terminou com um caça abatido
Ontem às 11:55
01:07
Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?
Ontem às 22:25
02:21
Ricardo Sá Pinto: «Já previa que isto acontecesse»
4 mar, 13:08
00:41
"É a primeira vez no mundo que um caça tripulado é abatido por uma aeronave F-35"
4 mar, 12:07
00:41
Irão mostra imagens do disparo de um dos seus melhores mísseis
Ontem às 15:12
06:50
opinião
Agostinho Costa
"Se houver um colapso no Irão, a Turquia vai entrar no país da mesma forma que fez na Síria e no Iraque"
4 mar, 20:28
06:28
Vem aí uma "corrida" às bombas de combustível em todo o país e já há recomendações sobre o que fazer
Ontem às 11:18
02:11
Estas são as armas que o Irão ainda poderá usar na guerra com os EUA e Israel
4 mar, 21:17
04:10
opinião
Agostinho Costa
Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"
28 fev, 12:37
28:21
"Não tenho computador. Também não tenho telemóvel nem carro": entrevista a Lobo Antunes
Ontem às 11:00
00:55
Caças no ar, alvos em terra: as imagens dos combates dos EUA no Irão
Ontem às 15:44
00:19
O momento em que um submarino dos EUA disparou um torpedo contra um navio do Irão
4 mar, 14:48