CNN Prime Time - 9 de março de 2026
Ontem às 21:58
Com João Póvoa Marinheiro.
Videos
04:43
"Colocação de mísseis Patriot em Malatya pode significar um nível mais avançado de participação da Turquia" no conflito contra o Irão
Há 7 min
07:42
"Esta guerra não tem prazo para terminar, mas estamos a ter muito sucesso nos nossos ataques", revela porta-voz das IDF
Há 7 min
07:48
"Burlões aproveitam condutores a fazer marcha-atrás para simular acidentes": PSP alerta para crime que aumentou "78%"
Há 30 min
07:10
"50% das pessoas não sabem que a têm". Esta doença é a "principal causa de cegueira irreversível" do mundo e manifesta-se de "forma silenciosa"
Há 31 min
06:13
opinião
António José Vilela
Espiões, caso Wikileaks e um armador português suspeito de afundar carros iranianos: relações entre Portugal e Irão marcadas por episódios polémicos
Há 32 min
00:57
Exclusivo CNN | "É uma narrativa falsa": conselheiro do líder supremo do Irão nega que os EUA tenham enfraquecido a sua capacidade militar
Há 55 min
Mais Videos
Mais Vistos
01:07
Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?
5 mar, 22:25
01:15
"Uma cena absolutamente apocalíptica": a CNN no meio da explosão que faz chover petróleo em Teerão
8 mar, 20:36
38:33
À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento
7 mar, 19:25
04:35
opinião
Agostinho Costa
"Vemos o correspondente da CNN Internacional a passear-se livremente em Teerão, mas não vemos um congénere em Israel"
8 mar, 19:34
02:24
De mãos dadas com a família, António José Seguro entra no Palácio de Belém pela primeira vez como Presidente
Ontem às 13:56
02:56
"Estou a fazer horas": Marcelo decidiu ir ao supermercado antes de seguir para a tomada de posse de Seguro
Ontem às 11:01
15:16
opinião
Agostinho Costa
"Este conflito está a ganhar uma dimensão diferente"
7 mar, 23:16
02:11
opinião
Pedro Santos Guerreiro
"Se alguém visse o que aconteceu hoje sem som, não iria errar muito sobre o estilo do Presidente que sai e do Presidente que entra"
Ontem às 17:17
00:45
Imagens mostram possível míssil dos EUA a cair perto de escola em Minab
Ontem às 08:40
00:24
As imagens dos destroços que caíram em território da NATO após novo disparo de míssil do Irão
Ontem às 13:52
03:37
“João Pinheiro está longe da sua melhor forma e Alberto Costa fez tudo para ser expulso”
8 mar, 22:47
02:19
Cobertura do estádio do Leiria voou com o vento porque estava mal fixada
6 mar, 07:16