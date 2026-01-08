CNN Prime Time - 8 de janeiro de 2026

Ontem às 21:58

Com João Póvoa Marinheiro.

06:33

"Temos tendência para pôr as mãos num sítio quente", mas está "tudo errado". Saiba como prevenir as frieiras

Agora
03:16

"Foi uma noite extremamente violenta em Kiev", testemunha enviada da CNN Portugal à Ucrânia

Há 1 min
02:00

Marques Mendes promete ser o candidato "do país" e não o do Governo. Sá Carneiro volta aos holofotes da campanha

Há 2 min
01:36

Seguro pede "um bocadinho" de cada partido para se encontrar solução "forte e eficiente" na saúde e garante que vetaria lei laboral se fosse presidente

Há 3 min
01:40

Gouveia e Melo critica "pântano de interesses" infiltrado no Estado e culpa um sistema que esquece o bem comum

Há 3 min
07:08
opinião
Filipe Santos Costa

"Não vale a pena fazer perguntas a Ana Paula Martins" porque "não temos uma ministra da Saúde"

Há 53 min
01:14

O que mostram os vídeos do momento em que um agente do ICE matou uma mulher nos EUA

Ontem às 11:48
19:32
opinião
Agostinho Costa

Há um "jogo do pau e da cenoura" entre os EUA e a Rússia

Ontem às 15:20
03:45
opinião
Rui Calafate

"Vamos ser duros. Quem é que mama à conta do SNS?": Rui Calafate relata história pessoal sobre a morte do pai depois de um atraso do INEM

Ontem às 19:09
02:48

Pode haver uma crise financeira global?

5 jan, 18:15
02:17

Tracking Poll, dia 4: André Ventura ultrapassa Seguro num dia em que Gouveia e Melo volta a colar-se a Cotrim

Ontem às 19:52
01:47

A TVI foi à casa onde Nicolás Maduro passava férias na infância e foi isto que encontrou

Ontem às 22:44
15:36
opinião
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
01:57

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

7 jan, 20:48
00:13

O vídeo que mostra mais uma conquista da Rússia na Ucrânia

Ontem às 16:05
02:06
opinião
Marco Serronha

Rússia ataca Lviv: "Há suspeitas de que tenha sido utilizado um míssil Oreshnik"

Ontem às 23:33
14:53
opinião
Agostinho Costa

"A geografia protege-nos" da Rússia: Agostinho Costa acredita que Portugal "tem sorte", mas deixa um aviso

6 jan, 15:55
02:41

Incêndio em garagem: 100 pessoas retiradas, 32 carros e cinco motas destruídos

Ontem às 11:04