Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM
TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
VEJA AQUI
CNN Portugal Summit Inovação em Saúde: a eficiência como base de um sistema de saúde mais sustentável
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Irão
Ucrânia
FC PORTO
PODCAST
Fúria Épica
TRUMP
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
CNN Prime Time - 5 de maio de 2026
Ontem às 21:56
Com André Carvalho Ramos.
Videos
07:49
Sindicato de Oficiais da Polícia vê "com preocupação, extrema angústia e tristeza" os casos de tortura e violações em duas esquadras da PSP
Há 13 min
11:44
opinião
Marco Serronha
Contacto dos EUA "deixou a China sob uma grande pressão"
Há 14 min
10:52
Irão "descobriu uma arma muito melhor e mais maleável do que uma arma nuclear" para usar contra os EUA
Há 14 min
05:43
Posso doar a minha casa e continuar a viver nela? E essa doação pode ser revogada se houver maus-tratos ou incumprimento?
Há 14 min
08:51
opinião
Sónia Sénica
Trump vai à China encontrar-se "com um dos vencedores da guerra" para fazer "algo a que ainda não assistimos"
Há 15 min
34:33
CNN Summit | "Todos sabemos que o modelo de urgências que temos não é eficaz", diz Ana Paula Martins
Há 18 min
Mais Videos
Mais Vistos
02:32
Polígrafo. Arrendatário pode tornar-se proprietário da casa se tiver os contratos de água ou luz em seu nome por mais de cinco anos?
1 mai, 22:29
22:19
"Porque é que um cidadão brasileiro não pode ser militar nas Forças Armadas portuguesas?"
Ontem às 15:43
01:02
"O que está a acontecer é muito real": o testemunho emocionado de um dos passageiros presos no navio ao largo de Cabo Verde
4 mai, 14:15
01:04
O momento em que um avião se despenha contra um prédio no Brasil
Ontem às 15:46
10:31
opinião
Rafael Martins
Homem que tentou matar Trump "não é um indivíduo qualquer. Era tido como quase brilhante"
27 abr, 14:54
09:00
opinião
Agostinho Costa
"Os iranianos sabem que os americanos vão atacar. Sabem que vem uma segunda fase e estão a preparar-se"
Ontem às 23:07
04:42
A "bomba" que ninguém esperava: Mourinho "está a ser aconselhado" por Jorge Mendes a não continuar no Benfica
6 abr, 20:40
04:36
opinião
Ricardo Monteiro
"Donald Trump conseguiu transformar a maior potência militar do mundo num tigre de papel"
8 abr, 17:58
03:13
"Como é que um agente com apenas sete meses de profissão chega à esquadra do Rato e desata a cometer aqueles atos?"
Ontem às 17:57
08:56
Crimes nas esquadras. "Claramente não deviam estar na PSP"
Ontem às 16:13
17:51
opinião
Arnaut Moreira
O serviço militar obrigatório tem de "regressar e em força" se Trump "tirar 5.000 soldados da Europa"
4 mai, 23:16
10:48
opinião
Tiago André Lopes
"Nos últimos seis dias, o Paquistão perdeu o interesse em ser mediador"
4 mai, 23:12