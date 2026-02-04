CNN Prime Time - 4 de fevereiro de 2026

Ontem às 21:58

Com João Póvoa Marinheiro.

03:57
opinião
Paulo Dias

Sobre as burlas e os furtos em tempo de calamidade: veja este vídeo e partilhe-o com os seus familiares, amigos, conhecidos

Há 5 min
03:21

Rua cortada em Camarate após colapso parcial da estrada

Há 13 min
08:19

"Temos aqui trabalho para mais do que um ano"

Há 13 min
04:01

Resgates intensificam-se em Alcácer do Sal

Há 14 min
02:15

O Tejo "está a entrar em sítios que ainda não tinham sido inundados"

Há 14 min
03:18

"Está cercada e até dentro de casa cai água. Não tem telhado, não tem chaminé". Josefina "não sabe como é que vai ali viver"

Há 58 min
00:32

As imagens que mostram o resgate de uma família após ato heroico do filho de 13 anos

Ontem às 00:08
01:46

Mar galga o areal e coloca Algarve sob alerta laranja. "Ainda não há populações ou casas em risco"

Ontem às 11:23
00:23

Como um castelo de cartas: o desabamento de uma casa perante a subida da maré nos EUA

3 fev, 22:32
02:10

"Nada" indica que o dique "vá rebentar" mas estas imagens do Mondego estão a assustar Coimbra

3 fev, 21:41
01:04

Imagens mostram a força da água em Oeiras num curso à beira de transbordar

3 fev, 22:21
00:58

Imagens aéreas mostram a dimensão das cheias em Portugal

Ontem às 17:36
04:05

A ponte D. Luís diz tudo: chove muito no Porto

Hoje às 00:36
03:32

Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode

3 fev, 12:51
08:03

Mau tempo: "Próximas 24 horas vão ser muito complicadas" e "vida humana tem de ser prioritária"

Ontem às 11:42
01:29

Esta era a única via para chegar a uma aldeia no Alentejo. Agora é um rio autêntico

Ontem às 18:24
08:54

Moedas pede "muita atenção" para as próximas horas, ordena encerramento dos jardins municipais e recomenda teletrabalho às empresas

Ontem às 16:45
02:22

Tracking poll, 2.ª volta, dia 9: Seguro e Ventura continuam a aproximar-se

Ontem às 20:45