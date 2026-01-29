CNN Prime Time - 29 de janeiro de 2026

Ontem às 21:58

Com João Póvoa Marinheiro.

Videos

04:40

Rio Mondego "transbordou" e está sob o olhar atento das autoridades

Há 3 min
03:11

"As cidades vão ter de se preparar de maneira diferente. Não podemos ter árvores de grande porte em zonas com grande densidade urbana"

Há 34 min
02:21

"Estamos a assistir à instalação de um novo clima" que traz eventos "inesperados"

Há 34 min
07:49

"Se não parar de chover em Portugal e Espanha" podemos vir a ter inundações "no Douro e no Tejo"

Há 35 min
07:15

Nível da água não para de subir em Montemor-o-Velho e impede acesso às habitações

Há 35 min
03:29

Deslizamento de terras em Cinfães deixa aldeia isolada

Há 1h e 27min
Mais Vistos

07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
01:38

Uma das imagens do dia: o momento em que um bombeiro resgata uma criança cercada pela água em Águeda

Ontem às 16:52
00:09

O terminal rodoviário de Leiria ficou assim depois da depressão Kristin

Ontem às 14:17
02:33

"É um milagre": este é o golo de Trubin narrado por João Ricardo Pateiro

28 jan, 22:55
00:49

Uma discussão, uma cuspidela e um pontapé: novo vídeo mostra confusão entre Pretti e agentes do ICE 11 dias antes da morte

Ontem às 15:03
00:22

Um soldado sozinho no meio da neve: Rússia divulga imagens dos mais recentes ataques

26 jan, 11:52
12:56

"Eu acho que o que virou a cabeça a André Ventura foi o apoio de Cavaco Silva a António José Seguro": Miguel Sousa Tavares

Hoje às 00:20
04:59

Barragem do Alqueva realiza a quarta descarga de água da sua história. Veja as imagens impressionantes

28 jan, 17:08
02:33

Novo vídeo mostra altercação entre Alex Pretti e agentes do ICE 11 dias antes da morte

Ontem às 14:59
03:06

"Quando vemos as velocidades, isto são ventos de furacão": houve um "problema" nos avisos das autoridades para a tempestade Kristin

28 jan, 15:16
05:36

"Leiria foi arrasada": tempestade destruiu infraestruturas, rede elétrica e telecomunicações

28 jan, 13:22
15:11

"Ouvi António José Seguro dizer uma coisa que nunca pensei ouvir da parte dele"

27 jan, 23:49