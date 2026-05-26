Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM
TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
GUERRA
Irão
Ucrânia
CRIANÇAS ABANDONADAS
PODCASTS
TRUMP
NEWSLETTER
CNN TRAVEL
CNN Prime Time - 26 de maio de 2026
Ontem às 21:56
Com João Póvoa Marinheiro.
Videos
08:00
Pedo Silva Pereira lembra que "a Rússia é hoje o principal beneficiário da guerra no Irão"
Há 2 min
02:33
"Este é um conflito latente, mas com acontecimentos recentes não propriamente muito favoráveis a Israel", já que o "Hezbollah" continua ativo
Há 13 min
02:39
Médio Oriente: "Já há um alinhamento maior relativamente aquela que é a importância da abertura do estreito de Ormuz"
Há 21 min
01:40
Médio Oriente: "Este memorando é muito urgente para o Irão e para os Estados Unidos"
Há 29 min
04:23
Posso perder o meu terreno por não lhe não lhe dar uso? "O regime de uso capião continua em vigor, apesar das pessoas acharem que desapareceu"
Há 38 min
06:27
opinião
Rodrigo Vaz
"Será um acordo muito frágil" até pela "desconfiança" atual entre Irão e EUA
Há 53 min
Mais Videos
Mais Vistos
14:39
opinião
Agostinho Costa
"O que estamos aqui a ter é uma amostra do que vai ser a guerra entre a Europa e a Rússia"
Ontem às 15:22
16:56
opinião
Agostinho Costa
Guerra no Irão. "Isto é um cessar-fogo à israelita"
Ontem às 15:16
05:35
O seu filho faz chichi na cama? Saiba quando deve preocupar-se
Ontem às 11:03
03:11
IPMA prevê "onda de calor com cerca de 15 dias" no Interior
Ontem às 13:41
07:15
"Frederico Varandas precipitou-se com Rui Borges e de Rui Borges… Jorge Mendes trata (quando for necessário)"
25 mai, 21:40
00:51
O desabafo de Passos com Ventura: "as pessoas estão a ficar um bocadinho impacientes"
Ontem às 19:39
00:14
O momento em que a Rússia atinge solo ucraniano com um míssil balístico
25 mai, 09:37
08:00
opinião
Agostinho Costa
Agostinho Costa vê os EUA a usarem "maquilhagem"
Ontem às 21:54
03:17
Estudante de Erasmus que desapareceu na Queima das Fitas foi encontrado aqui
Ontem às 16:39
05:25
opinião
Tiago André Lopes
"Os EUA parecem entretidos em destruir o processo negocial"
Ontem às 10:48
01:33
"Não funciona": Clarissa Ward ficou "chocada" com as filas do aeroporto de Lisboa
Ontem às 16:20
02:20
Maia: pagaram impostos pessoais com dinheiro da autarquia
Ontem às 14:02